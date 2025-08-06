La 29ª Feria Internacional del Libro de Lima superó la meta de asistencia y volvió a posicionarse como el evento cultural más importante del país

La 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2025) ha cerrado con cifras históricas que confirman el gran interés de los peruanos por la lectura y la cultura. Durante los 20 días del evento, más de 540 mil personas asistieron a la feria, superando en un 8% la meta inicial de medio millón, consolidando una vez más a la FIL Lima como el evento cultural más importante del país.

Además del éxito en asistencia, hubo una gran oferta de títulos, actividades y experiencias literarias que atrajo a lectores de todas las edades, quienes buscaron desde novedades editoriales hasta clásicos revalorizados.

A continuación, compartimos una selección de los libros más buscados por categoría durante esta edición:

Categoría: Infantil

Catalina. Una capibara pequeña, cojita, miope - Edgar “Fabulinka” Bendezú

Mi amigo Invisible - Grillo

El Sueño del Pongo - José María Arguedas, Chiara Ficarelli (ilustración)

Tres palabritas - Willy Del Pozo

Cazador de pulgas - Daniel Maguiña

Categoría: Juvenil

Etéreo - Joana Marcús

La última vez que pienso en ti - Blue Jeans

Una maldita confusión - América Rodas

Brothers by blood - Gabriela Macchi Varela

El perfume del rey - Karine Bernal

Amanecer en la cosecha - Suzanne Collins

Una galaxia pop llamada One Piece – J. J. Maldonado

Categoría: Autoayuda y desarrollo personal

La casa te elige a ti - Rosa María Cifuentes

Almas conectadas - Frank Mendizabal

Todo en orden - Elmer Huerta

Ventas Salvajes 2 – Sergio Melendez

Mentalidad millonaria - José Verona

Cómo mandar a la mierda de forma educada - Alba Cardalda

Categoría: Novela

El loco de Dios en el fin del mundo - Javier Cercas

El principio del mundo - Jeremías Gamboa

Mi nombre es Emilia Del Valle - Isabel Allende

Travesuras de la niña mala – Mario Vargas Llosa

Soy un gato - Natsume Soseki

Categoría: Cuentos

No podemos explicar por qué lloramos - Giovanna Pollarolo

Cuentos de Japón - Ozaki, Yei Theodora Akinari, Ueda Hearn, Lafcadio Akutagawa, Rynosuke Anonimo

Me creía Huallata - Nguyen Chávez

Penúltima Esencia - Bruno V. Cueva

El juicio de la memoria - Pastor Quesada, Aurelio

Aaña shuar / los de afuera Wampis – castellano - Dina Ananco

Categoría: Poesía

De ser como soy me alegro. Décimas y poemas - Nicomedes santa cruz

El arte de amar y el arte de olvidar - Marco Martos

Cartas al Perú - Alberto Hidalgo

Tana tanacha haikus en quechua - Dida Aguirre

Memoria del olvido - Liz Huarcaya

Categoría: No ficción

Caviar - Eduardo Dargent

El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina - José Luis Pérez Guadalupe, Lucía Nuñovero Cisneros, Guillermo Coronado Sialer

El caso Oviedo - Edwin Oviedo

Biografías falaces - César Hildebrandt

Lima Chola - José Ragas

La marcha del fin del mundo - Marco Sifuentes

Entre gambetas y pasiones. Los hábiles negros en la cancha - Zelmira Isabel Aguilar Candiotti

En esta edición, más de 250 stands entre editoriales, librerías y distribuidoras ofrecieron una amplia variedad de publicaciones, acompañadas de una nutrida agenda con más de 1,000 actividades. Presentaciones de libros, conversatorios, talleres, firmas de autores nacionales e internacionales, y espectáculos culturales formaron parte de una programación inclusiva y diversa.

Asimismo, la FIL Lima 2025 contó con la valiosa participación de autores internacionales gracias al Programa AC/E para la Internacionalización de la Cultura Española, PICE-Movilidad 2025, organizado por Acción Cultural Española (AC/E). Este programa permitió la presencia de destacadas voces de la literatura contemporánea como Elisabet Benavent, Irene Reyes-Noguerol, Ray Loriga, Javier Alcázar y Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela, residente en España), junto con Paulina Flores (Chile, residente en España) y Fernando Iwasaki (Perú, residente en España), quienes enriquecieron la programación con presentaciones, charlas y diálogos literarios.

“Nos llena de orgullo ver cómo la FIL Lima continúa creciendo año tras año. Esta edición no solo superó nuestras expectativas en asistencia, sino que volvió a ser un punto de encuentro cultural que reafirma la pasión lectora de los peruanos.”, destacó Ricardo Muguerza, presidente de la Cámara Peruana del Libro.

La FIL Lima 2025 ha sido una verdadera celebración del libro, la palabra y la diversidad cultural. Con cada edición, el evento renueva su compromiso con el fomento de la lectura y el acceso a la cultura, reforzando su papel como espacio clave en el calendario cultural del país.

