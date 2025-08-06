¿Ha leído usted a Corín Tellado?

Escribe: Eduardo González Viaña

Ante Corín Tellado los varones de mi generación solo tenemos dos caminos. El primero es confesar honestamente que la leímos, y amenguar el efecto de esta revelación explicando que no había otra lectura además de Vanidades en la sala de espera del dentista.

El segundo es llevarnos a la tumba ese secreto. Para no tener que incluir esa confesión en mi testamento, declaro aquí solemnemente que leí a Corín, o más bien que devoré con avidez todo lo que de ella cayó en mis manos dentro de mi irrefrenable adicción juvenil a la lectura.

Al entrevero con sus novelas llegaron hasta mí, entre los 13 y los 15 años, las interminables aventuras de los mosqueteros, los bandidos silenciosos y certeros del Lejano Oeste y los libros de detectives en los cuales el asesino era por obligación aquel de quien nada podía sospecharse.

Mi vanidosa soledad me hizo vivir fuera de este mundo y, como lector, no tuve orden ni receta. Al mismo tiempo que fui espadachín con los mosqueteros, navegué en barcos piratas con Salgari, formé parte de la tripulación que llegó a la luna con Julio Verne, conocí el esplendor y la miseria de las heroínas de Balzac, aplaudí las osadías del Caballero de la Triste Figura, leí los Episodios nacionales de Pérez Galdós, vagué por San Petersburgo con Dostoievsky y posiblemente fui asesinado en alguna de las batallas de Tolstói.

Pero en medio de todas esas páginas, pocas veces encontré mujeres más de carne y hueso que las heroínas de Corín Tellado. La primera novela de esta asturiana de Gijón data de 1946 y pertenece a una España hundida en la exasperante pobreza de la posguerra.

Es obvio que las españolas de entonces y sus coetáneas hispanoparlantes del otro lado del mar no conducían descapotables ni se convertían de pronto en prósperas y desinhibidas empresarias. Por el contrario, en vez de «haber leído los siete tomos de psicología» sentían que la universidad no se había hecho para ellas y en vez de tostarse con insolencia y descaro en la Costa Azul se cubrían la cabeza con una modesta mantilla antes de entrar en la iglesia.

Sin embargo, lo que Corín Tellado retrata es lo que esas mujeres desean ser y hacer, y lo que propone es un cambio tan veloz como un huracán para una mujer que en esa época solo podía ingresar en el mundo del trabajo como enfermera, peluquera, maestra, secretaria o modista.

Su invento -la nueva mujer española- se parece a ella. ¿Amanece, de súbito, conduciendo una empresa, manejando coches y dinero y negociando con los hombres mientras “prende largos pitillos y se envuelve en abrumadoras bocanadas de humo”?

Y no tan solo eso: en el terreno de la relación afectiva no es una resignada acatadora del vínculo indisoluble. Si el hombre que duerme a su lado es un mediocre o no comparte sus sueños es capaz de darse cuenta de ello y de hacérselo saber.

De hecho, el trabajo frenético fuera de casa es la primera forma de su rebelión. Era muy difícil, por cierto, que aquello culminara en el divorcio, porque la censura del gobierno y la de la propia editorial se encargaban de impedírselo, pero lo que no podía decir, ¿lo insinuaba?

Cuando Corín Tellado falleció en 2009, ya la Unesco la había declarado la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes.

Y, sin embargo, no me atrevo a preguntar a mis queridas amigas de la península ni a las hispanoamericanas de hoy si la leyeron. Como he dicho antes, ellas se cubrían la cabeza con una modesta mantilla antes de entrar en la iglesia. Sin embargo, la escritora retrataba lo que esas mujeres deseaban ser y hacer-

Sin romper con las estructuras sociales de la época, los libros de Tellado -en los que abundan mujeres separadas, independientes y profesionales- preparan a la española y a la hispanoamericana para los cambios sociales y del pensamiento que vendrían después. Para la hora de la plena realización femenina. O sea, ahora.