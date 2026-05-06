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Desde su primer disco, Escrita, la música de Nic (Nicole Zignago) ha tenido letras que visibilizan su identidad con honestidad, sin medias tintas. “Siento que hay muchas cosas por hacer todavía. Hablando de Perú, específicamente, no es legal el matrimonio igualitario”, nos dice. Su estadía en Lima coincide con el panorama electoral y agrega que, a pesar de los prejuicios y los tabúes, hay otros temas que también le preocupan. “Con lo polarizado que está el país”.

Formada en Berklee y nominada al Grammy Latino, la primera hija de Gian Marco destacó primero como compositora como una de las autoras del hit 1,2,3 (2018) de Sofía Reyes. Para su segundo disco y ya sin creer que su apellido era una mochila que tenía que cargar, cambia su nombre y lanza Enamorada. “Yo saqué mi primera canción en colaboración con Marco Mares y recuerdo que un día antes que saliera la canción, no tenía perfil en Spotify. Puse Nicole Zignago, que era el nombre que tenía en todas mis redes sociales. No tenía planes de sacar un disco pronto. Nic me han dicho toda la vida gente cercana, mi equipo y los fans. Es un nombre con el que me siento cómoda”.

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Dices que ahora “llevas contigo el apellido Zignago”. ¿Quisiste diferenciarte, alejarte?

Más que alejarme, creo que me quise individualizar, siempre he sido una persona muy cercana a mi padre, más allá de que se dedique a lo que se dedique, lo admiro inmensamente como persona y como profesional. Dentro de mi inmadurez tenía mucho este sentimiento como de (sonríe): “no quiero que me mencionen a mi papá, quiero que me conozcan”. Estuve viendo una entrevista y como que me doy cringe (sonríe), ¿sabes? Fue hace cinco años por ahí, pero hablo a la cámara y digo como: “denme chance, también soy buena”. Ay, niña, relájate (ríe). Fue dentro de mi inmadurez y mi proceso de conocerme. No tendría el amor, el respeto que le tengo a mi carrera y a la música, si no hubiera crecido en la familia en la que crecí. Abril, mi hermana, es tremenda compositora y canta mejor que todos nosotros, perdón Fabián, perdón papá. Creo que lo que me daba rabia en su momento era que atribuyeran cualquier tipo de éxito, llamémoslo así, a que vengo de la familia de la que vengo, que está siempre el debate: ‘que se abren muchas puertas y depende de ti que te quedes o no’. Lo van a seguir haciendo hasta que me muera (sonríe), pero ya aprendí a que no me cale.

Gran parte de tus seguidores son de la comunidad LGBT que se ve representada con tu música. ¿Cómo llevas esa responsabilidad?

La verdad es que la llevo de manera muy natural y bonita. Siempre he sido muy honesta con quién soy, en mi círculo cercano, con mi familia, con la gente que me sigue. Ha sido de manera muy natural, pero a la misma vez muy consciente que formo parte del 0.1% de personas que ha tenido una situación muy fácil de vivir, con una familia que acepta quién eres y que nunca me cuestionó y en mi entorno nunca se me puso ningún tipo de dificultad. Y por lo mismo, soy consciente del otro 99.9% que no ha tenido la misma situación que yo he tenido. Si al mostrar que está bien ser quien soy, puedo ayudar a alguien a sentirse en casa, en mi música, en mis shows, formando parte de la comunidad que me sigue, lo haré. Siento que desde mi trinchera hago todo lo que puedo y es un tema del que siempre voy a hablar y del cual siempre estoy orgullosa.

Regresas a Perú en un contexto social y político difícil. También hemos visto a candidatos homófobos y conservadores, en general.

No me sorprende, no me sorprende. Me pone triste, sí, pero el simple hecho de que personas alrededor de nuestro país tengan consumo de agua potable, educación y tengan (cubiertas) las necesidades básicas, también es sumamente importante. Cuando veo candidatos que se enfocan en minimizar a ciertos grupos, en radicalizar y polarizar aún más a la sociedad, me pone triste. Puse un story hace un par de días, como: “estoy viendo las elecciones y lo único que mantiene mi espíritu en alto es que mañana saco un disco”. No era por un tema de marketing, realmente espero que con mi música —y no solo la mía— pueda ser un refugio. No es un momento para olvidarse, al contrario, hay que informarse y estar al tanto de lo que sucede en nuestro país, pero también es importante tener un momento para uno. La música siempre ha sido eso para mí, y espero que mis canciones y la gira que viene alivien, aunque sea el día, a las personas que me escuchen, sobre todo en nuestro país.

Has hecho un disco sobre el amor y el desamor, pero vuelves a escribir sin dramatizar y reflexionas como en Nos vamos a morir. ¿Cómo ha sido tu proceso creativo?

En mi caso, todo siempre es muy autobiográfico, porque me cuesta un poco escribir en el imaginario. Siempre he acudido a la música por necesidad, porque ahí es donde puedo plasmar algo y dejarlo ahí, y sanarlo. En este disco no me puse ninguna meta en específico, simplemente escribí. Después de escucharlas, vi el concepto y tuve que reformular. Todas están escritas desde un lugar ya sanando, por ejemplo, Nos vamos a morir es muy sarcástica y es una oda a la vida. Por más que estén escritas desde un lugar negativo, vienen acompañadas de esta energía luminosa, desde la esperanza.

Mostrar tu personalidad con honestidad, también conlleva a que haya gente a la que no le guste, ¿no? ¿Perdiste muchos seguidores desde el primer disco?

Sí, 150.000 exactamente, pero lo tomé también como algo que era parte de mi proceso y la gente que quiera formar parte de mi música y del proyecto, bienvenidos. No estoy intentando imponerle nada a nadie, estoy simplemente contando mi vida y mis experiencias, que resultan ser con una mujer desde los últimos años, y si puedo ser una representación para alguien más, lo seré feliz de la vida, y si a alguien no le gusta, pues que no escuchen mis canciones. Mi música es para todos y para todas, le canto a todo el mundo y suena muy cursi, pero el amor traspasa cualquier tipo de selección amorosa.

Hay una frase que escribiste: privado, pero no secreto. A pesar de que tu música es muy personal, ¿en qué momento decides visibilizar tu identidad, pero a la vez, protegerte?

Con la madurez, crecer y aprender, sabes qué quieres, qué no quieres y creo que compartí mucho de esa relación. No por lo que se vayan a decir, porque eso no me quita el sueño; se me hace muy hermoso, no me molesta que la gente sepa con quién estoy, pero no quiero estar compartiendo todo el tiempo qué estoy haciendo. Siento que lo hice mucho en mi relación pasada, y no quiero que mi relación esté expuesta a comentarios, cuido mucho mi corazón. Por más de que sea muy vulnerable en mis canciones, también son un universo muy bonito, hay cosas que son verdad y cosas que no, pero vienen de un sentimiento que sí es verdad.