Percy Céspedez y Luis Meza lanzan ‘Gente corrupta’, tema que combina música, cine y mensaje social

La canción, de estilo rockero, invita a la reflexión personal y destaca la importancia del cambio individual frente a la realidad de la corrupción. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La canción, de estilo rockero, invita a la reflexión personal y destaca la importancia del cambio individual frente a la realidad de la corrupción. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El reconocido director Percy Céspedez y el cantautor peruano Luis Meza unieron sus fuerzas y talentos para el lanzamiento del videoclip ‘Gente corrupta’, una producción que combina música, cine y mensaje social para invitar al público a reflexionar sobre una problemática urgente: la corrupción en la vida cotidiana. El video está disponible en el canal oficial de YouTube de Luis Meza, donde continúa sumando reproducciones y despertando el interés de quienes buscan arte con propósito y mirada crítica.

La canción, de energía rockera y sonoridades contemporáneas, se sostiene sobre una letra directa que busca provocar reflexión más que confrontación. “‘Gente corrupta’ no señala a nadie en particular; señala una realidad que todos conocemos. Es una invitación a mirarnos y reconocer que el cambio empieza por uno mismo”, manifestó Luis Meza.

Percy Céspedez colabora con Luis Meza



Percy Céspedez, conocido por su sello visual de alto impacto, aceptó dirigir el videoclip de la canción de Meza por la fuerza del tema y por el propósito humanista detrás de su obra. Además, el realizador construyó una narrativa simbólica y emocional que amplifica el mensaje de Luis mediante una puesta en escena cinematográfica, cuidada al detalle.

En ‘Gente corrupta’, cada imagen funciona como un espejo que interpela al espectador, revelando la frustración colectiva frente a la impunidad, el abuso de poder y la indiferencia social que se ha normalizado con el tiempo.

La visión artística del videoclip de ‘Gente corrupta’ añade nuevas capas de lectura: metáforas visuales, contrastes de luz y secuencias simbólicas que representan la lucha interna entre la ética, el miedo y la responsabilidad social. La producción destaca también por su impecable dirección de arte, el diseño sonoro y una estética que se alinea con las grandes producciones latinoamericanas de denuncia social.

‘Gente corrupta’ marca una nueva etapa en el trabajo de Luis Meza, reafirmando su compromiso con el contenido social y su apuesta por crear música que dialogue con la realidad. La respuesta del público no se hizo esperar: los primeros comentarios resaltan la solidez del mensaje, la calidad visual y la potencia interpretativa del artista, así como el sello narrativo de Percy Céspedez, uno de los directores más influyentes del país.

