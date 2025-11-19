HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein
Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     
Música

Percy Céspedez y Luis Meza lanzan ‘Gente corrupta’, tema que combina música, cine y mensaje social

El director Percy Céspedez y el cantautor Luis Meza lanzan el videoclip ‘Gente corrupta’, un proyecto que combina música y mensaje social sobre la corrupción cotidiana.

La canción, de estilo rockero, invita a la reflexión personal y destaca la importancia del cambio individual frente a la realidad de la corrupción. Fotos: difusión.
La canción, de estilo rockero, invita a la reflexión personal y destaca la importancia del cambio individual frente a la realidad de la corrupción. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El reconocido director Percy Céspedez y el cantautor peruano Luis Meza unieron sus fuerzas y talentos para el lanzamiento del videoclip ‘Gente corrupta’, una producción que combina música, cine y mensaje social para invitar al público a reflexionar sobre una problemática urgente: la corrupción en la vida cotidiana. El video está disponible en el canal oficial de YouTube de Luis Meza, donde continúa sumando reproducciones y despertando el interés de quienes buscan arte con propósito y mirada crítica.

La canción, de energía rockera y sonoridades contemporáneas, se sostiene sobre una letra directa que busca provocar reflexión más que confrontación. “‘Gente corrupta’ no señala a nadie en particular; señala una realidad que todos conocemos. Es una invitación a mirarnos y reconocer que el cambio empieza por uno mismo”, manifestó Luis Meza.

PUEDES VER: Ganador del Grammy, Jason Mraz, anuncia concierto en Perú

lr.pe

Percy Céspedez colabora con Luis Meza

Percy Céspedez, conocido por su sello visual de alto impacto, aceptó dirigir el videoclip de la canción de Meza por la fuerza del tema y por el propósito humanista detrás de su obra. Además, el realizador construyó una narrativa simbólica y emocional que amplifica el mensaje de Luis mediante una puesta en escena cinematográfica, cuidada al detalle. 

En ‘Gente corrupta’, cada imagen funciona como un espejo que interpela al espectador, revelando la frustración colectiva frente a la impunidad, el abuso de poder y la indiferencia social que se ha normalizado con el tiempo.

La visión artística del videoclip de ‘Gente corrupta’ añade nuevas capas de lectura: metáforas visuales, contrastes de luz y secuencias simbólicas que representan la lucha interna entre la ética, el miedo y la responsabilidad social. La producción destaca también por su impecable dirección de arte, el diseño sonoro y una estética que se alinea con las grandes producciones latinoamericanas de denuncia social.

‘Gente corrupta’ marca una nueva etapa en el trabajo de Luis Meza, reafirmando su compromiso con el contenido social y su apuesta por crear música que dialogue con la realidad. La respuesta del público no se hizo esperar: los primeros comentarios resaltan la solidez del mensaje, la calidad visual y la potencia interpretativa del artista, así como el sello narrativo de Percy Céspedez, uno de los directores más influyentes del país.

Notas relacionadas
Ganador del Grammy, Jason Mraz, anuncia concierto en Perú

Ganador del Grammy, Jason Mraz, anuncia concierto en Perú

LEER MÁS
La nueva era de Santos Bravos: lo que no sabías de su debut, metas en Corea del Sur y una unión que los hace únicos

La nueva era de Santos Bravos: lo que no sabías de su debut, metas en Corea del Sur y una unión que los hace únicos

LEER MÁS
Falleció Walter León a los 72 años, referente de la cumbia peruana y compositor de los éxitos ‘Colegiala’ y 'El arbolito'

Falleció Walter León a los 72 años, referente de la cumbia peruana y compositor de los éxitos ‘Colegiala’ y 'El arbolito'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué fue de DJ Warner, el boricua que hizo bailar en los 2000 con “Kulipandeo” y “Guarachar”?

¿Qué fue de DJ Warner, el boricua que hizo bailar en los 2000 con “Kulipandeo” y “Guarachar”?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Música

Shakira en Lima: crónica de la visita de una estrella del pop

Septeto Acarey incursiona en la cumbia con “Que suene la fiesta” junto a La Sonora Dinamita

Susana Baca le dedicó el Grammy a la generación Z. "No debemos quitarle la libertad de protesta"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025