Ganador del Grammy, Jason Mraz, anuncia concierto en Perú

Conciertos. El intérprete de 'I' m Yours' confirmó su gira por Sudamérica.

Jason Mraz.
Jason Mraz. | Difusión

El intérprete de I’m Yours y I Won’t Give Up incluyó a Perú en su próxima gira por Sudamérica. “Es una alegría y un verdadero privilegio regresar a Sudamérica y México después de tantos años. Mis fans siempre han compartido sus corazones y sus voces con una pasión increíble. Su invitación para volver ha sido escuchada. Estoy profundamente honrado de llevarles mi música nuevamente y celebrar nuestras vidas juntos”, declaró.

Jason Mraz ganó los Grammy por Make It Mine y por Lucky y es miembro del Salón de la Fama de los Compositores. El sencillo I’m Yours se convirtió en un éxito en 2008, “alcanzando el Top 10 en las listas de sencillos de todo el mundo”, sostiene la Academia. “Su álbum We Sing. We Dance. We Steal Things vendió más de 3 millones de copias en Estados Unidos”.

La organización de su concierto en Lima anuncia que Mraz tendrá artistas invitados en sus conciertos y que para su show “llegará acompañado de su banda completa para ofrecer un show retrospectivo diseñado para sus fans. Ha demostrado ser una de las figuras más versátiles del pop contemporáneo”.

Se presenta en Perú el 12 de marzo en el Domo de Costa 21.

