Música

Susana Baca recibe el Grammy a la Excelencia Musical

La Academia Latina de la Grabación reconoció la trayectoria de la cantante peruana y la calificó como una de las "leyendas vivas" de la música latina.

Susana Baca.
Susana Baca. | Latin Grammy

Un reconocimiento más para Susana Baca. La cantante peruana que ha ganado tres premios Latin Grammy y ha sido nominada en dos oportunidades a los Grammy estadounidenses, acaba de ser reconocida por su trayectoria en una emotiva ceremonia organizada por la Academia Latina de la Grabación.

“Rendimos tributo a extraordinarios artistas que con su legado, su talento y su influencia han dejado una huella indeleble en nuestra historia musical. En este homenaje celebramos y honramos voces, países, sonidos, creadores y principalmente esas leyendas vivas que han logrado hacer de nuestro sonido un patrimonio universal”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de Grabación.

Al igual que Susana Baca, en la ceremonia realizada en Las Vegas, Enrique Bunbury, Ivan Lins, el trío Pandora y Olga Tañón recibieron el Premio a la Excelencia Musical. La peruana participó en una sesión fotográfica junto con los ganadores.

La cantante viajó acompañada de su esposo Ricardo Pereira y del escritor Hugo Coya, productor y guionista de su documental. El equipo que dirige Michelle Alexander contó que las cámaras de la próxima producción grabaron la ceremonia. “Estar junto a Susana en este reconocimiento es un privilegio. Su historia nos recuerda que el arte también es una forma de resistencia y amor por el Perú”.

