Música

Ohmar con H presenta su álbum debut ‘Margo y las pequeñas galaxias’, un manifiesto de sueños y despedidas

Con ocho canciones que fusionan indie rock y elementos de balada noise, el álbum explora temas como el amor y la tristeza, invitando a los oyentes a un viaje de introspección lleno de energía.

El músico peruano presenta su álbum debut 'Margo y las pequeñas galaxias', una obra emocional que refleja su proceso de búsqueda personal y crecimiento artístico. Foto: difusión.
El músico peruano presenta su álbum debut 'Margo y las pequeñas galaxias', una obra emocional que refleja su proceso de búsqueda personal y crecimiento artístico. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El músico peruano Ohmar con H estrena su álbum debut, “Margo y las Pequeñas Galaxias”, un trabajo personal, profundo y lleno de emociones. Compuesto por ocho canciones, marca el cierre de una etapa de búsqueda y crecimiento, etapa en la que se aventura por sonidos nuevos más audaces. La influencia de su gata Margo, que lo acompañó durante años en su música y procesos creativos, es clave para entender la raíz emocional de este disco. El álbum explora los sueños, el amor, la tristeza y las pérdidas, pero también la liberación, representándola en esas pequeñas batallas cotidianas que ganamos, a través de un sonido indie rock que lleva al oyente a un viaje de introspección eufórica, basado en las experiencias más personales del artista. 

“Margo y las Pequeñas Galaxias” fusiona elementos del indie punk, indie rock y un toque de balada noise, donde las guitarras y las voces protagonizan una narrativa cargada de sentimiento y rebeldía. A lo largo del álbum, se aborda la confusión emocional de los 20’s, las relaciones rotas, los sueños incumplidos y las pequeñas alegrías que viene con él. Temas como “Adormecido”, “Perdedor” y “En la oscuridad” evidencian el paso del tiempo y el crecimiento del artista, mientras canciones como “Canción para hacerte bailar” representan un punto de fuga, invitando al oyente a ser parte de la fiesta. El juego con reverberaciones y delays, acompañado por la característica nostalgia de Ohmar, crea un espectro que conecta emocionalmente y nos muestra un nuevo rostro de su sonido. La inclusión de guitarras más ruidosas y rápidas es la cereza del pastel, terminando por enganchar y hacernos mover llenos de energía.

“Este es mi primer álbum y estoy muy feliz de por fin poder compartirlo con todxs. Agradezco a cada persona que formó parte del proceso para que esto se lleve a cabo. Tener un álbum es como confirmar que existo. Como artista, como músico y productor. Es bonito saber que empiezo esta etapa con tantos recuerdos que ahora tienen música atados a ellos. Las canciones ahora son suyas, escúchenlas y creen sus propios recuerdos.” Comenta Ohmar sobre su álbum.

La creación del álbum fue un proceso largo y detallado que involucró diferentes músicos y estudios, lo que permitió a Ohmar versionar sus temas y darles una mirada más madura y fresca. Con el apoyo de Catenaria Discos, sello que apostó por su propuesta desde el inicio, el álbum fue concebido con una visión clara, que no solo representa el presente del artista, sino que también lo posiciona como un creador dispuesto a desafiarse y a explorar una identidad sonora más compleja. Con colaboraciones futuras, incluyendo algunos artistas de México y Arequipa, “Margo y las Pequeñas Galaxias” se convierte en una carta de presentación sólida para este nuevo capítulo del joven proyecto.

“Margo y las Pequeñas Galaxias” fue producido por Ohmar Cachay Limache, con la participación de Richard Angeles en la producción de “En la oscuridad”, así como Renzo Galessio y José Becerra en la mezcla y producción adicional de otros de los tracks del álbum. Las grabaciones se realizaron en Desmantelado Estudio y Estudio Betamax. Enzo Pastor (batería) y Alejandro Martínez Ruiz (bajo) acompañaron al artista en vivo. La portada del álbum fue diseñada por Lazoboy.

