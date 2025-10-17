Concierto de El Trío Maisky en el Teatro NOS PUCP

El conjunto es liderado por el legendario chelista letón Mischa Maisky quien se precia de ser el único violonchelista que tuvo el privilegio de recibir clases de grandes maestros del violonchelo como Mstislav Rostropovich y Gregor Piatigorsky. Este legado musical hizo que Maisky lograse combinar el aprendizaje con su técnica deslumbrante, dando como resultado que se haya logrado destacar como uno de los mejores chelistas de la nueva generación.

Presente en anteriores temporadas de la Sociedad Filarmónica de Lima, en esta ocasión viene al Perú, por primera vez, acompañado de sus hijos Lily Maisky, piano y Sascha Maisky, violín. Su visita a Lima forma parte de una gira sudamericana que inició en Brasil y comprende Argentina, Colombia y Perú.

“Como solista, Mischa es un intérprete preciso, inspirado, que lleva su instrumento por la calidez, la emotividad, la gama de colores y la intensidad, con un sonido profundo y envolvente de certera técnica y dominio estilístico. Y cuando a él se unen sus hijos Lily y Sascha, la confabulación familiar y musical quedan más que demostradas”, diario La Tercera de Buenos Aires-Argentina.

El Trio Maisky interpretará un programa dedicado a Clara y Robert Schumann y Johannes Brahms.

Recuerden esta imperdible cita musical es el lunes 20 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro NOS PUCP (Av. Camino Real 1037, San Isidro). Entradas, desde 30 soles en: https://teleticket.com.pe/sociedad-filarmonica-2025 @Sociedad Filarmonica de Lima

LILY MAISKY

Nació en París y poco después se mudó a Bruselas. Comenzó a tocar el piano a los cuatro años, con Lyl Tiempo, estudiando también con Hagit Kerbel, Ilana Davids y Alan Weiss. Lily fue alumna de la Escuela de Música Purcell desde 2001 hasta 2005, donde también estudió piano de jazz. Ha recibido clases magistrales y asesoramiento musical de reconocidos artistas como Martha Argerich, Dmitri Bashkirov, Joseph Kalichstein, Pavel Gililov y Vitalij Margulis, por nombrar algunos.

Sus apariciones en conciertos la han llevado por toda Europa y realiza giras regulares por Asia, América del Norte y del Sur.

Lily tiene predilección por la música de cámara y forma habitualmente un dúo con Mischa Maisky desde 2005, así como el trío Maisky con su hermano Sascha. También ha actuado con artistas como Julian Rachlin, Janine Jansen, Dora Schwarzberg, Renaud Capuçon entre muchos otros.

SASCHA MAISKY

Nació en Bruselas el 11 de mayo de 1989 y comenzó sus estudios de violín a la edad de tres años. Entre sus primeros profesores se encuentran Leonid Kerbel, Leon Souroujon e Igor Oistrakh. A la edad de doce años, el curso de su educación musical lo llevó a la Escuela Purcell de Londres, donde sus profesores eran Macej Rakowski y Evgueny Grach. Sascha interpreta obras solistas y de cámara en lugares prestigiosos como la Filarmónica de Berlín, el Musikverein de Viena, la Tonhalle de Zürich, el Queen Elizabeth Hall y el Wigmore Hall, así como en los festivales de Verbier y Lugano junto a artistas como Martha Argerich, Janine Jansen y Yuri Bashmet.

Sascha aparece regularmente en Trío con su padre Mischa y su hermana Lily también interpretando el Triple Concierto de Beethoven. Sascha ha tenido el privilegio de recibir orientación musical de Julian Rachlin, Maxim Vengerov, Felix Andrievsky, Itzhak Rashkovsky, Vadim Gluzman, Edvard Grach, Nam-Yun Kim y Dmitri Sitkovetsky. Después de completar sus estudios en Inglaterra con honores, Sascha se mudó a Viena, donde su profesor fue Boris Kuschnir.

MISCHA MAISKY

La especialidad de Mischa Maisky es la música clásica y el violonchelo. De hecho, destacan sus grandes actuaciones con las orquestas de Viena, de París, Filarmónica de Berlín y Londres, entre muchas otras.

Se le conoce, además, por ser el primer músico violonchelista que grabó con su chelo la obra para violonchelo de Johann Sebastian Bach. Aunque también, ha recibido reconocimiento por interpretar las obras de Franck, Debussy, Beethoven y Schubert, en dueto con la pianista Martha Argerich.

