Buscan sacar a Petro de la Presidencia: ex senador del Partido Liberal propone consulta popular

Ex senador del Partido Liberal expresó su preocupación por el manejo del gobierno luego de los incidentes durante la reunión del gabinete de Gustavo Petro. Foto: composición LR / Agencia EFE / Horacio José Serpa X / Freepik

Horacio José Serpa, exsenador del Partido Liberal de Colombia, ha planteado la idea de realizar una consulta popular que permita a la ciudadanía manifestar su opinión sobre la posible renuncia de Gustavo Petro a la presidencia antes del 7 de agosto de 2026. Esta propuesta busca involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y evaluar el apoyo que el actual mandatario tiene entre la población.

La iniciativa del exparlamentario se presenta tras la difusión del más reciente consejo de ministros, donde se evidenciaron las serias divisiones existentes entre los ministros, funcionarios y el presidente.

Estas fueron las declaraciones del ex senador Horacio José Serpa

Tras los incidentes durante la primera transmisión de la reunión del gabinete de Gustavo Petro, Horacio José Serpa usó su cuenta de X para declarar que “el consejo de ministros fue un espectáculo bochornoso, vergonzoso, que ya confirmó lo que era completamente evidente. Es un gobierno fracturado, sin rumbo y sin liderazgo”. Serpa expresó su preocupación al afirmar que "el gabinete tiene en sus manos el destino de Colombia". Además, subrayó que el propio presidente ha manifestado su insatisfacción con el desempeño de sus funcionarios, lo que genera inquietud sobre la dirección del país.

Ante la persistente solicitud del presidente para llevar a cabo una consulta popular, Serpa ha planteado una cuestión similar respecto a la permanencia de Gustavo Petro en el cargo. La discusión sobre la estabilidad del mandatario se intensifica en medio de un contexto político complejo, donde las decisiones del gobierno son objeto de análisis y debate.

El político liberal sugirió una alternativa más directa para abordar la situación política actual en Colombia. Propuso realizar una consulta popular en la que se pregunte a todos los ciudadanos si desean que el presidente de la República renuncie a su cargo. "Yo respondería, sin dudarlo, ‘sí quiero y en dónde le firmo’", afirmó.

¿Qué sucedido durante la reunión de gabinete del gobierno de Gustavo Petro?

El 4 de febrero de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llevó a cabo una reunión de gabinete transmitida en vivo, donde se evidenciaron tensiones internas notables en su administración. Durante este encuentro, Petro no dudó en señalar a varios ministros por no cumplir con sus compromisos y por la falta de coordinación en el trabajo gubernamental. En un momento de franca crítica, afirmó que "el presidente es revolucionario, pero el gobierno no".

La canciller Laura Sarabia ha enfrentado un torrente de críticas en relación con su nombramiento y su gestión al frente del cargo. En este contexto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, manifestó su malestar por la presencia del jefe de Gabinete, Armando Benedetti, quien ha sido señalado por denuncias de violencia de género, lo que la llevó a contemplar su renuncia. En contraste, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, salió en defensa de Benedetti, marcando una clara diferencia con la postura de otros miembros del gabinete.

La reunión concluyó con la dimisión del ministro de Cultura, Juan David Correa, y del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Jorge Rojas. Otros miembros del gabinete, incluido el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sugirieron una renuncia colectiva para facilitar al presidente la reestructuración de su equipo de trabajo.