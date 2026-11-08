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Egipto busca convertir más de 900.000 hectáreas de desierto en tierras de cultivo: utilizará red de túneles, tuberías subterráneas y estaciones de bombeo

Se cultivarán productos como trigo, maíz y hortalizas, generando empleos y fortaleciendo la seguridad alimentaria, aunque enfrenta retos en el manejo del agua y la calidad del suelo.

La iniciativa incluye una planta de tratamiento en Al Hammam, capaz de procesar 7,5 millones de metros cúbicos de agua al día, que alimentará una extensa red de cultivo.
La iniciativa incluye una planta de tratamiento en Al Hammam, capaz de procesar 7,5 millones de metros cúbicos de agua al día, que alimentará una extensa red de cultivo.Foto: Diario UNO
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Egipto impulsa uno de los proyectos agrícolas más ambiciosos de la región con el objetivo de transformar 924.000 hectáreas de terreno desértico en tierras productivas. La iniciativa, denominada Nuevo Delta, busca ampliar la producción nacional de alimentos y reducir la dependencia de las importaciones mediante una millonaria infraestructura hidráulica.

Para conseguirlo, el país aprovechará aguas residuales de la agricultura que antes terminaban en el mar Mediterráneo. El recurso pasará por una planta de tratamiento y luego será distribuido mediante canales, túneles, tuberías subterráneas y estaciones de bombeo hasta las nuevas zonas de cultivo.

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Así funcionará el megaproyecto de Egipto para transformar el desierto en tierras agrícolas

El proyecto se ubica al oeste del antiguo delta del río Nilo y contempla una planta de tratamiento en Al Hammam, con capacidad para procesar hasta 7,5 millones de metros cúbicos de agua al día. Una vez tratada, el agua será trasladada hacia los terrenos agrícolas mediante una extensa red de distribución.

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La infraestructura incluye tuberías subterráneas de hasta 150 kilómetros y 19 estaciones principales de bombeo, encargadas de llevar el recurso incluso a zonas ubicadas a mayor altura. En mayo de 2026, el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, inauguró oficialmente el proyecto, que busca recuperar grandes extensiones de terreno para la agricultura.

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¿Qué producirá Egipto en las 924.000 hectáreas de desierto?

En las nuevas tierras agrícolas se proyecta cultivar trigo, maíz, remolacha azucarera y diferentes hortalizas. Además, el megaproyecto contempla la construcción de carreteras, depósitos para almacenar cereales e instalaciones destinadas al procesamiento de alimentos.

La inversión anunciada ronda los 800.000 millones de libras egipcias y busca fortalecer la seguridad alimentaria del país, generar puestos de trabajo y reducir las compras de productos agrícolas en el extranjero. Sin embargo, la iniciativa enfrenta desafíos relacionados con el control de la calidad del agua y la conservación de los suelos, ya que una gestión inadecuada podría provocar salinización y afectar la fertilidad de los terrenos a largo plazo.

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