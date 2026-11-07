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Más de 100.000 personas se manifestaron como continuación de la "presión" sobre el gobierno en Francia

El Gobierno francés se prepara para discutir las demandas de los sindicatos y estudiantes en reuniones que incluyen reformas educativas y mejoras salariales.

El Gobierno francés planea reuniones para abordar demandas de estudiantes y sindicatos. Foto: AFP.
El Gobierno francés planea reuniones para abordar demandas de estudiantes y sindicatos. Foto: AFP.
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Las protestas en Francia llegaron a su cuarto sábado consecutivo, con 146.000 participantes según las autoridades y 250.000 según los organizadores. Las movilizaciones reclaman mejoras salariales, mayor poder adquisitivo y mejores condiciones en los centros educativos, mientras el Ejecutivo prepara reuniones con sindicatos, empresarios y estudiantes.

La vocera de la Unión Estudiante, Sabrine Kharbach, resumió el objetivo de la jornada: "Hoy es una fecha que permite mantener la presión".

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La movilización se produjo después de la protesta del jueves, que reunió a 575.000 personas según el Ministerio del Interior y a más de 1,5 millones según los sindicatos. En los sábados anteriores, las cifras oficiales habían sido de 550.000 participantes el 17 de octubre, 410.000 el 24 y 320.000 el 31.

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El descenso de este fin de semana fue reconocido por las autoridades, que describieron la movilización como "claramente a la baja".

En París, la marcha autorizada por sindicatos y organizaciones estudiantiles recorrió el centro de la ciudad desde la plaza de la República hasta la plaza de la Nación. Los manifestantes avanzaron entre canciones como 'El pueblo unido jamás será vencido', en español, y La Marsellesa.

La jornada transcurrió en un ambiente festivo durante buena parte del recorrido, aunque al final se registraron enfrentamientos entre unos 200 individuos y las fuerzas del orden. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los alborotadores.

También se produjeron choques en otras ciudades, entre ellas Burdeos. Para prevenir nuevos episodios de violencia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, había movilizado nuevamente a 70.000 agentes, tras los incidentes registrados el 17 de octubre.

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La presión de los estudiantes y los sindicatos

Las reivindicaciones educativas constituyen uno de los principales motores de las protestas. Desde mediados de septiembre, los estudiantes denuncian la ausencia de profesores, el deterioro de las aulas y la falta de transparencia del sistema de admisión a la universidad.

La respuesta del Gobierno se centrará en una serie de reuniones previstas para el lunes. El primer ministro, Sébastien Lecornu, convocó una conferencia social con sindicatos y representantes empresariales para abordar los salarios y el poder adquisitivo. En una carta enviada a los interlocutores sociales, aseguró que tiene en cuenta las demandas sindicales y las preocupaciones de los empresarios.

Ese mismo día, Lecornu se reunirá con representantes de estudiantes de secundaria y universitarios. Posteriormente participará en un encuentro dedicado a la reforma de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad cuestionada por las movilizaciones estudiantiles.

El Ejecutivo prevé presentar este mes sus recomendaciones sobre la reforma. Ya anunció cambios en Parcoursup a partir de 2027, antes de que la plataforma sea sustituida en 2028. Entre las medidas adelantadas figuran la creación de 500 puestos adicionales de profesores, un límite de 28 alumnos por clase en segundo curso de secundaria y la apertura de 15.000 nuevas plazas en la enseñanza superior.

Sin esperar a conocer el resultado de las reuniones, una intersindical de la enseñanza —integrada por organizaciones estudiantiles y sindicatos de profesores y personal educativo— convocó una nueva jornada de huelga y manifestaciones para el martes 10 de noviembre. Al término de la conferencia social del lunes, las ocho principales organizaciones sindicales también fijarán una posición conjunta.

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