Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

"Razones de seguridad": la Fiscalía de Paraguay pidió prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña

Pedro Alliana asumió la presidencia tras la destitución de Peña, en medio de la crisis fiscal generada por el cierre de Ueno bank, que aún se encuentra bajo revisión judicial.

La Fiscalía de Paraguay solicitó prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña. Foto: AFP.
La Fiscalía de Paraguay solicitó prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

La Fiscalía de Paraguay solicitó que se ordene la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por el cierre de Ueno bank, entidad vinculada al exmandatario y cuya crisis provocó su destitución el viernes.

La fiscal Nancy Salomón confirmó la imputación durante una conferencia de prensa. "Desde el Ministerio Público se planteó la imputación en contra del expresidente de la República", anunció, antes de precisar que los hechos punibles atribuidos son "lesión de confianza y administración en provecho propio".

Video destacado

HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

Además de solicitar la prisión preventiva, el ministerio pidió la inhibición de bienes del exmandatario y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien fue imputado por los mismos delitos y también compareció ante las autoridades.

LR Focus

Peña fue trasladado a la sede de la Fiscalía General del Estado para su primera comparecencia ante el Ministerio Público. Llegó en un vehículo negro, acompañado por una reducida escolta policial y sin estar esposado, según imágenes difundidas por medios locales.

El lugar de la diligencia, previsto inicialmente en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, fue cambiado horas antes por "razones de seguridad". Santiago había pasado la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, adonde fue trasladado desde su vivienda debido a la presencia de numerosas personas que se habían concentrado en los alrededores para protestar en su contra.

La detención se había hecho efectiva en su domicilio particular, hasta donde llegó un grupo integrado por agentes de la Policía y representantes de la Fiscalía, después de que se librara una orden en su contra.

Puedes ver

Pedro Alliana se convierte en presidente de Paraguay tras la renuncia y destitución de Santiago Peña

lr.pe

La investigación por el cierre de Ueno bank

La investigación se centra en la crisis de Ueno bank, una entidad con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados tras el cierre por problemas de solvencia.

Según la acusación de los diputados que promovieron el juicio político contra Peña, el exmandatario era accionista de Ueno Holding, conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025 vendió esa participación.

La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno —de la que nació Ueno bank— antes de asumir, en 2023, la jefatura del Banco Central del Paraguay. El directorio de esa institución autorizó la creación de la entidad bancaria 83 días después de la designación de Carvallo como titular del organismo emisor.

El exfuncionario renunció a la presidencia del Banco Central el martes pasado, en medio del procedimiento de resolución o disolución de Ueno bank. Se presentó ante las autoridades la noche del viernes y fue arrestado.

Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank. Este viernes, Vásquez y otros cinco directivos fueron trasladados a centros penitenciarios para procesados.

Peña fue destituido y Pedro Alliana asumió la Presidencia

La solicitud de prisión preventiva se produjo un día después de que Peña fuera destituido mediante un juicio político en el Senado, que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones", en medio de la crisis política provocada por el cierre de Ueno bank.

Tras su destitución, se activó el mecanismo de sucesión presidencial. El entonces vicepresidente Pedro Alliana juró el viernes ante el Congreso, en una sesión extraordinaria, para asumir la presidencia y completar el período de gobierno hasta 2028.

Con la imputación del exmandatario y la solicitud de prisión preventiva, el caso de Ueno bank entra en una nueva fase judicial. La Fiscalía busca determinar las presuntas responsabilidades de quienes estuvieron vinculados a la entidad financiera y a su supervisión, mientras las medidas cautelares solicitadas contra Peña y Carvallo quedan pendientes de resolución.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"Razones de seguridad": la Fiscalía de Paraguay pidió prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña

Astrónomos detectan una estrella muerta con 2 anillos de escombros planetarios que predeciría el futuro del Sistema Solar

¿Dónde está el papa León XIV EN VIVO? Sigue el recorrido de Robert Prevost HOY hasta su llegada al Perú

Mundo

Papa León XIV en Uruguay EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido del Santo Padre en Montevideo a un día de viajar a Argentina

En América Latina construyen un ferrocarril de 1.206 km para unir zonas agrícolas de Brasil con el Atlántico: prevén entregas hasta 2028

La reflexión de Keanu Reeves sobre evitar vínculos tóxicos: "Si una persona es hostil contigo, te está haciendo un gran favor"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNE rechazó reelección encubierta por ir contra la Constitución: dispuso corregir 6 actas de proclamación

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Carlos Bruce y Francis Allison señalan al JNE por tardar en resolver las reelecciones encubiertas