Estudiantes de Francia retomarán los bloqueos de liceos tras rechazar las medidas anunciadas por Macron Las organizaciones juveniles intensificarán movilizaciones a partir del martes, con huelgas generales convocadas para el 5 de noviembre y buscan unir sus demandas con las de otros sectores.

Los estudiantes en Francia retomarán los bloqueos de liceos este 2 de noviembre, rechazando las medidas del Gobierno de Macron

Los estudiantes en Francia retomarán los bloqueos de liceos este 2 de noviembre, rechazando las medidas del Gobierno de Macron AFP

Los estudiantes de Francia retomarán este lunes 2 de noviembre los bloqueos de liceos, después de rechazar las medidas anunciadas por el Gobierno de Emmanuel Macron para responder a sus demandas. Las organizaciones juveniles prevén intensificar las movilizaciones desde el martes, cuando esperan que más centros educativos permanezcan cerrados por las protestas contra el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de las condiciones de enseñanza.

Pierre Sourzat, dirigente de la organización Les Lycéens, confirmó que algunos institutos tendrán interrupciones desde el inicio de la semana. En declaraciones a la emisora RMC, sostuvo que los anuncios del Ejecutivo no resuelven los problemas que llevaron a los jóvenes a salir a las calles. Macron, por su parte, pidió un regreso tranquilo a las aulas y defendió que los estudiantes ya fueron escuchados.

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El pasado lunes, el Ejecutivo anunció cambios en la plataforma de acceso a la universidad y préstamos para renovar los establecimientos educativos. Sin embargo, las agrupaciones estudiantiles consideran que estas respuestas son insuficientes. Sourzat cuestionó la posición presidencial y afirmó que "el presidente no nos ha escuchado".

El dirigente también calificó las medidas como "puro maquillaje" y comparó los anuncios con una capa de pintura que oculta problemas sin resolverlos. La movilización comenzó semanas atrás, con reclamos por la desigualdad y las dificultades en el sistema educativo, y se extendió a otros sectores sociales.

Sindicatos convocan una huelga general para el 5 de noviembre

La jornada del jueves concentrará una nueva etapa del conflicto. La alianza intersindical convocó a una huelga general en todo el país para el 5 de noviembre, con el propósito de unir las demandas de estudiantes y trabajadores. Adèle Tellez, cosecretaria de la CGT de París, confirmó que la organización reforzará las acciones durante esa fecha.

Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión Estudiantil, anunció bloqueos en universidades y liceos desde el martes. A su vez, Ryad Rani, presidente del Sindicato de Estudiantes de Secundaria, pidió que los jóvenes celebren asambleas el lunes para organizar las interrupciones de actividades durante el resto de la semana.

Los chalecos amarillos también respaldaron las convocatorias y llamaron a prolongar las movilizaciones el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre. Su propuesta incluye una nueva jornada de marchas en distintas ciudades francesas.

Las protestas dejan 779 detenidos y 166 agentes heridos

Las manifestaciones del sábado, tercer fin de semana consecutivo de movilizaciones, reunieron a cientos de miles de personas en distintas ciudades. El Ministerio del Interior informó que 779 personas fueron detenidas y 166 integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. Ambas cifras fueron inferiores a las registradas durante las jornadas anteriores.

El ministro Laurent Nuñez calificó de tentativa de asesinato el ataque con un cóctel molotov contra un agente en París. Las imágenes difundidas mostraron la explosión de un artefacto artesanal cerca de un policía, quien sufrió heridas leves. La Fiscalía indicó que también se lanzaron objetos explosivos contra una quincena de gendarmes y otros agentes.

Los disturbios en París abren una investigación por tentativa de asesinato

La Fiscalía abrió una investigación por intento de homicidio contra personas con autoridad pública. Entre las lesiones reportadas figuran quemaduras de segundo grado. Hasta el domingo no había sospechosos detenidos por ese episodio y las autoridades trabajaban a fin de identificar a los responsables.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, advirtió que Francia podría afrontar "semanas de movilización social". Aunque cuestionó los ataques contra la policía, también pidió al Ministerio del Interior actuar frente a posibles abusos de los agentes. Además, reclamó una mayor coordinación entre autoridades locales, organizadores y servicios estatales para definir los recorridos de las manifestaciones.