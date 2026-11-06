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Europa investiga una oleada de hackeos contra sistemas de refrigeración de supermercados que obliga a desechar alimentos

Los ataques permiten modificar los controles de temperatura de cámaras frigoríficas y congeladores. Esto puede provocar que los alimentos pierdan la cadena de frío y deban desecharse, además de comprometer la conservación de sangre, vacunas, medicamentos y muestras biológicas.

La Comisión Europea coordina esfuerzos para enfrentar la amenaza, mientras se investiga la posible implicación de grupos de hacktivistas rusos y otras naciones en estos incidentes.
La Comisión Europea coordina esfuerzos para enfrentar la amenaza, mientras se investiga la posible implicación de grupos de hacktivistas rusos y otras naciones en estos incidentes.AFP
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Europa investiga una oleada de ciberataques contra supermercados que ha provocado fallos en sus sistemas de refrigeración y la pérdida de grandes cantidades de alimentos. Los incidentes afectaron establecimientos de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, Finlandia y otros países, donde los atacantes consiguieron acceder de forma remota a los controles de temperatura de congeladores y cámaras frigoríficas.

La sucesión de episodios ha llevado a las autoridades europeas a coordinar una respuesta ante la posibilidad de que se trate de una campaña organizada. Los ataques siguen un patrón similar al registrado en Francia durante octubre, cuando entre 400 y 700 supermercados sufrieron problemas en sus equipos. También están bajo investigación incidentes ocurridos en al menos seis bases militares estadounidenses en agosto, que provocaron pérdidas de alimentos y problemas temporales de abastecimiento.

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La manipulación de temperaturas obliga a desechar alimentos

La última oleada afectó a cadenas como Carrefour, Delhaize, Spar, Coop e ICA, además de establecimientos de Ikea y otros comercios. En Bélgica y Luxemburgo, al menos 60 locales notificaron problemas, unos 40 de ellos pertenecientes a Delhaize. Algunos congeladores alcanzaron aproximadamente los 15 grados, mientras que en Suecia se registraron temperaturas de hasta 50 grados en determinados equipos.

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En Irlanda, varios supermercados tuvieron que retirar productos lácteos, pizzas, pan y alimentos veganos de sus zonas de refrigeración. Las pérdidas también alcanzaron a pequeños establecimientos, con mercancía que terminó en bolsas de basura. En Francia, los daños de octubre llegaron a decenas de miles de euros y, en algunos locales, hasta 130.000 euros.

El problema también alcanzó instalaciones sanitarias. Las autoridades francesas comunicaron intentos de manipulación de temperaturas en varios bancos de sangre, aunque la entidad nacional responsable de las reservas aseguró que estas no resultaron afectadas.

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La Comisión Europea coordina una respuesta ante los ataques

La Comisión Europea considera que los episodios no son hechos aislados y convocó dos reuniones para compartir información y coordinar medidas con los países afectados. En los encuentros participaron organismos como Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y representantes de las autoridades nacionales.

"Estos incidentes demuestran una vez más que los ciberataques pueden perturbar servicios esenciales y afectar a la vida cotidiana de los ciudadanos", declaró el portavoz comunitario en materia digital, Thomas Regnier.

El representante también recordó que los Veintisiete cuentan con instrumentos como la Ley de Ciberresiliencia, la Ley de Cibersolidaridad y la directiva NIS2 para mejorar la prevención y respuesta ante amenazas informáticas.

Rusia y otros posibles responsables, bajo investigación

Hasta ahora, no existe una atribución oficial sobre los autores de los hackeos. Dos grupos de hacktivistas rusos, NoName057 y Z-Pentest Alliance, reivindicaron un ataque contra la exposición de la empresa danesa Danfoss, vinculada a la tecnología de control térmico. Sin embargo, no está confirmado que hayan ejecutado las intrusiones en los supermercados.

Los investigadores tampoco descartan la participación de ciberdelincuentes relacionados con Irán, China u otros países, así como acciones de grupos independientes. El especialista Josep Albors, director de Investigación de ESET, explicó a elDiario.es que una de las hipótesis es que los responsables busquen generar preocupación entre los ciudadanos y afectar al suministro de alimentos.

La posibilidad de un ataque con motivaciones políticas también forma parte de las pesquisas. No obstante, no existen pruebas técnicas que vinculen los incidentes con una operación del Gobierno ruso.

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Las vulnerabilidades de los sistemas frigoríficos facilitaron los ataques

Las investigaciones apuntan a fallos básicos de protección en los equipos industriales. Muchos paneles de control estaban expuestos a Internet o utilizaban contraseñas débiles y configuraciones predeterminadas. Además, algunos dispositivos carecían de actualizaciones de seguridad.

Danfoss había identificado vulnerabilidades en sus sistemas y publicado parches en marzo y agosto de 2025. Sin embargo, parte de los equipos afectados ya había alcanzado el final de su periodo de soporte y no recibía nuevas actualizaciones.

El caso de Suecia también puso el foco en las conexiones tecnológicas. Coop informó de que algunos frigoríficos utilizaban redes móviles 4G, mientras que ICA trabajaba con sistemas suministrados por Danfoss.

El FBI, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) y otros departamentos federales emitieron una advertencia conjunta sobre una actividad de amenaza informática en curso. El aviso pidió a las organizaciones que dependen de la refrigeración industrial revisar sus sistemas y accesos.

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