Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú
EN VIVO

¿Qué pasará con Obras? López-Chau niega crisis y Buen Gobierno en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Elecciones de medio mandato 2026: ¿A qué hora comienza la votación en Estados Unidos y cuándo cierran los centros electorales?

Los primeros resultados podrían conocerse esa misma noche, aunque algunos estados, como California, podrían tardar días en reportar el conteo final de votos.

Los estadounidenses que voten en las elecciones de mitad de mandato decidirán quién controlará el Congreso.
Los estadounidenses que voten en las elecciones de mitad de mandato decidirán quién controlará el Congreso. | AFPAFP
Por
google iconLa República en Google

Este martes 3 de noviembre, millones de ciudadanos en Estados Unidos acuden a las urnas para participar en las elecciones de medio mandato 2026, una jornada que renovará distintos cargos políticos en todo el país. Los horarios de votación varían según cada estado y su respectiva zona horaria, por lo que los centros electorales no abrirán ni cerrarán simultáneamente.

Puedes ver

¿Qué es el Congreso de Estados Unidos, cómo se divide y qué poder tiene sobre el presidente?

lr.pe

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Estados Unidos?

La jornada electoral comienza desde las primeras horas de la mañana en algunos estados. Vermont figura entre los primeros territorios en habilitar sus centros de votación, desde las 5.00 a. m. (hora del Este), mientras que otros estados inician sus actividades electorales más tarde, de acuerdo con sus propias regulaciones.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los primeros cierres se producirán a las 6.00 p. m. en partes de Indiana y Kentucky. Una hora después, a las 7.00 p. m., terminará la votación en Georgia, Carolina del Sur y Virginia, entre otros estados. Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental cerrarán sus centros a las 7.30 p. m.

LR Focus

A las 8.00 p. m. cerrarán las urnas en Florida, Pensilvania, Michigan y Texas, además de otros territorios. A las 9.00 p. m. llegará el turno de Arizona, Iowa, Kansas, Nueva York y Wisconsin, entre otros diez estados. Arkansas, por su parte, concluirá la votación a las 8.30 p. m.

Posteriormente, Montana, Nevada y Utah cerrarán sus centros a las 10.00 p. m., mientras que California y Washington lo harán a las 11.00 p. m. (hora del Este). Hawái y casi todo Alaska terminarán la jornada a la medianoche, pero los últimos centros electorales, ubicados en las islas Aleutianas, permanecerán abiertos hasta la 1.00 a. m. del miércoles.

Puedes ver

Ernest Hemingway dejó reflexión sobre España que sigue dando que hablar: "Si el pueblo español tiene algún rasgo común es el orgullo y el sentido común"

lr.pe

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones de medio mandato 2026?

Los primeros resultados podrían comenzar a difundirse durante la noche del martes, aunque el momento dependerá de la velocidad del escrutinio en cada estado. Georgia, Carolina del Sur y Virginia suelen completar gran parte del conteo durante las primeras horas posteriores al cierre de las urnas. Florida también destaca por procesar sus votos con rapidez.

Sin embargo, otros territorios podrían necesitar varias horas o incluso días para contabilizar todos los sufragios. Michigan, por ejemplo, alcanzó el 90% del escrutinio recién a las 4.50 a. m. en las elecciones de 2024. En California y Washington, donde predomina el voto por correo, los resultados definitivos pueden tardar varios días debido a los plazos establecidos para recibir y contabilizar las papeletas.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Yenifer Paredes pide información al Ministerio del Interior sobre la detención de Pedro Castillo en 2022

Una pareja construyó un refugio con troncos caídos junto a un río de la Amazonía: funciona con energía solar y buscan recuperar el bosque

Alcalde de Tacna protagoniza enfrentamiento con congresistas de Obras y JP: "Ustedes tuvieron un voto por accidente"

Mundo

Una pareja construyó un refugio con troncos caídos junto a un río de la Amazonía: funciona con energía solar y buscan recuperar el bosque

El proyecto de Brasil que desafía al modelo Bukele en América Latina: presos plantaron 4,5 millones de árboles para restaurar bosques

A sus casi 80 años, un hombre temía no terminar de restaurar su cabaña en las montañas: hoy vive a 1.800 metros en los Alpes para preservar su legado familiar

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Yenifer Paredes pide información al Ministerio del Interior sobre la detención de Pedro Castillo en 2022

Alcalde de Tacna protagoniza enfrentamiento con congresistas de Obras y JP: "Ustedes tuvieron un voto por accidente"

Reelección encubierta: JEE proclaman a algunos alcaldes y rechazan a otros que postularon como regidores