Elecciones de medio mandato 2026: ¿A qué hora comienza la votación en Estados Unidos y cuándo cierran los centros electorales?

Los estadounidenses que voten en las elecciones de mitad de mandato decidirán quién controlará el Congreso. | AFP

Los estadounidenses que voten en las elecciones de mitad de mandato decidirán quién controlará el Congreso. | AFP AFP

Este martes 3 de noviembre, millones de ciudadanos en Estados Unidos acuden a las urnas para participar en las elecciones de medio mandato 2026, una jornada que renovará distintos cargos políticos en todo el país. Los horarios de votación varían según cada estado y su respectiva zona horaria, por lo que los centros electorales no abrirán ni cerrarán simultáneamente.

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Estados Unidos?

La jornada electoral comienza desde las primeras horas de la mañana en algunos estados. Vermont figura entre los primeros territorios en habilitar sus centros de votación, desde las 5.00 a. m. (hora del Este), mientras que otros estados inician sus actividades electorales más tarde, de acuerdo con sus propias regulaciones.

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Los primeros cierres se producirán a las 6.00 p. m. en partes de Indiana y Kentucky. Una hora después, a las 7.00 p. m., terminará la votación en Georgia, Carolina del Sur y Virginia, entre otros estados. Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental cerrarán sus centros a las 7.30 p. m.

A las 8.00 p. m. cerrarán las urnas en Florida, Pensilvania, Michigan y Texas, además de otros territorios. A las 9.00 p. m. llegará el turno de Arizona, Iowa, Kansas, Nueva York y Wisconsin, entre otros diez estados. Arkansas, por su parte, concluirá la votación a las 8.30 p. m.

Posteriormente, Montana, Nevada y Utah cerrarán sus centros a las 10.00 p. m., mientras que California y Washington lo harán a las 11.00 p. m. (hora del Este). Hawái y casi todo Alaska terminarán la jornada a la medianoche, pero los últimos centros electorales, ubicados en las islas Aleutianas, permanecerán abiertos hasta la 1.00 a. m. del miércoles.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones de medio mandato 2026?

Los primeros resultados podrían comenzar a difundirse durante la noche del martes, aunque el momento dependerá de la velocidad del escrutinio en cada estado. Georgia, Carolina del Sur y Virginia suelen completar gran parte del conteo durante las primeras horas posteriores al cierre de las urnas. Florida también destaca por procesar sus votos con rapidez.

Sin embargo, otros territorios podrían necesitar varias horas o incluso días para contabilizar todos los sufragios. Michigan, por ejemplo, alcanzó el 90% del escrutinio recién a las 4.50 a. m. en las elecciones de 2024. En California y Washington, donde predomina el voto por correo, los resultados definitivos pueden tardar varios días debido a los plazos establecidos para recibir y contabilizar las papeletas.