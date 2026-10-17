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Sin motores y con 306 personas a bordo: cómo este Airbus planeó durante 19 minutos sobre el Atlántico

Nadie lo tenía en cuenta, pero el vuelo 236 estaba perdiendo 13 toneladas de combustible por hora a cientos de kilómetros de cualquier pista de aterrizaje.

Las maniobras en un Airbus sin combustible permitieron aterrizar el avión con la tripulación sana y salva. Foto: Picture Alliance
Las maniobras en un Airbus sin combustible permitieron aterrizar el avión con la tripulación sana y salva. Foto: Picture Alliance
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El 24 de agosto de 2001, un Airbus A330 de Air Transat protagonizó uno de los aterrizajes de emergencia más extraordinarios de la aviación comercial. El vuelo 236 cubría la ruta entre Toronto, Canadá, y Lisboa, Portugal, cuando una fuga de combustible dejó al avión sin reservas suficientes mientras sobrevolaba el Atlántico.

A bordo viajaban 306 personas: 293 pasajeros y 13 tripulantes. Cuando los dos motores dejaron de funcionar, el avión se encontraba a unas 65 millas náuticas (casi 120 kilómetros) del aeropuerto de Lajes, en las islas Azores. Sin propulsión, la tripulación tuvo que convertir el enorme Airbus en un planeador y buscar una pista donde aterrizar.

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Una fuga de 13 toneladas de combustible por hora

El problema había comenzado mucho antes de que los motores se apagaran. Una fuga en el motor derecho provocó que el avión perdiera sus 47 toneladas de combustible a un ritmo aproximado de 13 toneladas por hora. La tripulación observó indicios anormales relacionados con el aceite del motor y posteriormente detectó un desequilibrio en la cantidad de combustible de las alas.

Gracias a la rápida reacción de los pilotos el avión aterrizó sin incidentes. Foto: Ken Fielding

Gracias a la rápida reacción de los pilotos el avión aterrizó sin incidentes. Foto: Ken Fielding

A las 5.45 a. m., cuando el combustible disponible ya no era suficiente para llegar hasta Lisboa, los pilotos decidieron desviarse hacia Lajes. Para entonces, el avión había perdido una cantidad considerable de combustible.

El informe de investigación señaló que la fuga había comenzado alrededor de las 4.38 a. m. La tripulación intentó determinar qué estaba ocurriendo, pero una inspección visual realizada desde la cabina no permitió identificar el escape.

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Dos motores se apagaron a 65 millas náuticas de las Azores

A las 6.13 a. m., cuando todavía se encontraba aproximadamente a 150 millas náuticas de Lajes, el motor derecho se apagó por falta de combustible. El avión continuó con el motor izquierdo, mientras los pilotos descendían para poder mantener el vuelo.

Trece minutos después llegó el momento crítico. Cuando el Airbus estaba a unas 65 millas náuticas del aeropuerto, el segundo motor también dejó de funcionar. El avión quedó sin su fuente principal de energía eléctrica y con capacidades hidráulicas limitadas. Una turbina de emergencia se desplegó automáticamente para proporcionar energía suficiente a los sistemas esenciales y permitir que los pilotos mantuvieran el control.

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Un aterrizaje a 370 km/h

Desde ese momento, el Airbus se convirtió en un gigantesco planeador hasta llegar a Lajes. La tripulación recibió asistencia mediante vectores de radar y consiguió realizar una aproximación visual hasta la pista 33 del aeropuerto.

El aterrizaje se produjo a las 6.45 a. m., aproximadamente 19 minutos después de que el segundo motor se apagara. Las maniobras del capitán Robert Piché y del primer oficial Dirk DeJager permitieron que el avión tocara tierra sin incidentes a unos 200 nudos, equivalentes a aproximadamente 370 km/h, una velocidad superior a la habitual para un aterrizaje. Durante la acción se reventaron los ocho neumáticos de los 10 que tenía.

Los fallos en los frenos provocaron que las llantas se reventaran durante el aterrizaje.

Los fallos en los frenos provocaron que las llantas se reventaran durante el aterrizaje.

Tras detenerse, comenzó la evacuación. Dieciséis pasajeros y dos miembros de la tripulación sufrieron lesiones durante el procedimiento, pero las 306 personas a bordo sobrevivieron.

Una pieza defectuosa tras el mantenimiento

La investigación posterior encontró el origen de la fuga en una interferencia entre una tubería de combustible y otra del sistema hidráulico del motor derecho. El problema se produjo después de un trabajo de mantenimiento en el que la configuración de las piezas no quedó correctamente ajustada.

Con el funcionamiento del avión, ambas líneas entraron en contacto hasta provocar el deterioro y posterior rotura de la tubería de combustible. La investigación concluyó que esta circunstancia estuvo detrás de la pérdida de combustible que terminó dejando al Airbus sin propulsión.

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