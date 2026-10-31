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Las protestas en Francia reúnen entre 320.000 y 500.000 personas y dejan 290 detenidos tras el despliegue de 70.000 agentes

Las marchas estuvieron marcadas por enfrentamientos con la policía en varias ciudades, más de 290 detenciones y un amplio despliegue de seguridad ante el temor de nuevos disturbios durante Halloween.

A pesar de la gran movilización, el Ministerio del Interior reportó 320.000 asistentes. Foto: AFP.
A pesar de la gran movilización, el Ministerio del Interior reportó 320.000 asistentes. Foto: AFP.
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Francia vivió una nueva jornada de movilizaciones contra el aumento del costo de vida, la desigualdad y el deterioro de las condiciones educativas. Las protestas, que se desarrollaron por tercer fin de semana consecutivo, habrían congregado 500.000 personas, según la coalición que agrupa a sindicatos y asociaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, de las cuales 200.000 se concentraron en París. Sin embargo, el Ministerio del Interior y la Prefectura de Policía situaron la asistencia nacional en 320.000 manifestantes.

Las protestas también incorporaron reivindicaciones contra el racismo, después del atentado del 23 de octubre en la región parisina, que dejó un muerto y siete heridos. El movimiento reunió también activistas de los 'chalecos amarillos'.

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Según el reporte de medios locales, en París, los manifestantes recorrieron el único itinerario autorizado por la policía, a través de barrios residenciales del este de la ciudad. Bajo un día soleado, la marcha reunió a participantes con pancartas contra la crisis climática y el encarecimiento de la vida. Algunos acudieron disfrazados de personajes como Spiderman.

Al finalizar el recorrido se registraron enfrentamientos en las inmediaciones de Porte de Charenton. Grupos de manifestantes lanzaron piedras contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos. Según la Prefectura de Policía de París, varios cientos de integrantes de grupos radicales arrojaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad, incluido un cóctel molotov.

Los incidentes también se extendieron a otras ciudades. En Toulouse, Marsella, Lyon, Rennes, Lille, Nantes y Burdeos se registraron disturbios y episodios de violencia al término de las concentraciones.

En una rueda de prensa, el ministro del Interior Laurent Nuñez señaló a grupos de ultraizquierda que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Calificó de "intento de asesinato" el lanzamiento de un cóctel molotov. Pese a ello, sostuvo que las marchas se desarrollaron dentro del marco de las manifestaciones autorizadas.

Al cierre de la jornada, las autoridades informaron de más de 290 detenciones en el conjunto del país. En un balance más específico, el Ministerio del Interior contabilizó 296 arrestos.

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Despliegue policial ante el temor de nuevos disturbios

La movilización se produjo en un contexto de creciente preocupación de las autoridades por la posibilidad de nuevos episodios de violencia. Ante los llamamientos a la "revolución" y la "insurrección", difundidos en redes sociales, el Gobierno desplegó previamente a 70.000 agentes en todo el territorio nacional.

El dispositivo buscó evitar una repetición de los disturbios del 17 de octubre, una jornada que, según las estimaciones difundidas, reunió entre 550.000 y 800.000 personas y terminó con saqueos de comercios, incendios de edificios públicos y enfrentamientos.

La jornada también adquirió una dimensión política por la participación de Jean-Luc Mélenchon, candidato presidencial de La France Insoumise, quien estuvo presente en la manifestación de París.

El dirigente elogió la asistencia y la disciplina de los participantes, en comparación con la movilización del 24 de octubre, y volvió a exigir al Presidente Emmanuel Macron que abandone su posición frente a las protestas. "Tendrá que ceder o marcharse", afirmó Mélenchon, quien también acusó a los medios de comunicación de minimizar la magnitud de las concentraciones.

El líder opositor consideró que la difusión de cifras inferiores a las estimaciones de los organizadores contribuye a prolongar el enfrentamiento entre el Gobierno y los manifestantes. "Cuando más dura sea la caída, más dura será la suya", declaró.

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