El líder norcoreano Kim Jong Un visita por sorpresa China y se reúne con un alto asesor de Xi Jinping El nuevo puente sobre el río Yalu, inaugurado recientemente, representa una conexión clave entre ambos países, tras un retraso de años en su construcción debido a problemas logísticos.

El líder norcoreano Kim Jong Un realizó una visita sorpresa a Dandong, China, cruzando un puente recién inaugurado que refuerza los lazos económicos entre Pekín y Pyongyang. | Foto: AFP

El líder norcoreano Kim Jong Un realizó una visita sorpresa a Dandong, China, cruzando un puente recién inaugurado que refuerza los lazos económicos entre Pekín y Pyongyang. | Foto: AFP

El líder norcoreano Kim Jong Un realizó una breve visita sorpresa a la ciudad china de Dandong, situada en la frontera con Corea del Norte, informaron el sábado una fuente gubernamental surcoreana y medios norcoreanos.

Durante el recorrido, Kim cruzó un importante puente fronterizo inaugurado oficialmente la semana pasada, una infraestructura destinada a fortalecer los vínculos económicos entre Pekín y Pyongyang.

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Según la agencia estatal china Xinhua, el mandatario norcoreano se reunió en Dandong con Wang Huning, uno de los principales asesores políticos de China. Durante el encuentro, el funcionario le transmitió «los cordiales saludos y los mejores deseos» del presidente chino, Xi Jinping.

Wang también despidió a Kim en el nuevo puente sobre el río Yalu, que conecta ambos países, agregó el medio estatal. Ni Pyongyang ni Pekín habían anunciado previamente la visita.

China es el principal socio comercial de Corea del Norte y constituye un respaldo económico, político y diplomático fundamental para el país, que posee armas nucleares y permanece aislado en el escenario internacional. Sin embargo, las relaciones entre ambos gobiernos no siempre han sido fluidas.

La agencia surcoreana Yonhap fue la primera en informar sobre la llegada de Kim, citando a una fuente gubernamental de Seúl que no fue identificada.

Aunque se desconoce el propósito del viaje, otra fuente del Gobierno surcoreano declaró a la AFP que la visita podría representar una «señal positiva» ante la posibilidad de una cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte.

Los líderes mundiales se preparan para la cumbre de noviembre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen, en el sureste de China. En ese contexto, han surgido especulaciones sobre un posible encuentro entre Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ni la Cancillería china ni la embajada norcoreana en Pekín respondieron de inmediato el sábado a las solicitudes de comentarios de la AFP.

Un puente que tardó años en abrirse

El nuevo puente sobre el río Yalu se terminó de construir en 2014, pero su inauguración se retrasó durante años por la falta de vías de conexión e instalaciones aduaneras en el lado norcoreano, según informaciones de la prensa surcoreana.

La apertura de esta infraestructura se produjo poco más de un mes después de que Corea del Norte y Rusia inauguraran su primer puente vehicular fronterizo, otro proyecto destinado a mejorar la conexión entre ambos países.

En junio, Kim recibió a Xi Jinping en Pyongyang, la capital norcoreana. La reunión tuvo lugar poco después de que el presidente chino celebrara encuentros consecutivos en Pekín con Donald Trump y el mandatario ruso, Vladímir Putin.