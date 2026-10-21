Rusia dice estar dispuesta a reanudar conversaciones con Ucrania y EE. UU., pero considera que las ideas son vagas

Cabe recordar que, pese a esta nueva iniciativa, las negociaciones entre las partes están estancadas desde inicios de año. Foto: AFP.

Cabe recordar que, pese a esta nueva iniciativa, las negociaciones entre las partes están estancadas desde inicios de año. Foto: AFP.

Rusia manifestó su disposición a retomar las negociaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos a mediados de noviembre, tras una reunión de casi tres horas entre el presidente ruso, Volodímir Putin, y el enviado estadounidense Steve Witkoff. Según explicó el diplomático ruso Yuri Ushakov, el diálogo tendría como tema principal el apuntalamiento de la seguridad (…) tras el final del conflicto.

Sin embargo, el Kremlin cuestionó las propuestas presentadas por Kiev y sus aliados europeos, que el representante estadounidense transmitió durante el encuentro tras su encuentro en Oslo. "Mencionó algunos aspectos nuevos en los enfoques, pero en realidad no había mucho contenido en ellos", comentó el representante ruso.

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Cabe recordar que, aunque las partes ya mantuvieron negociaciones directas durante 2025, esos esfuerzos no consiguieron avances y las conversaciones permanecen estancadas desde principios de año.

En paralelo, Ushakov mencionó la posibilidad de una reunión entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen, China, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de noviembre. De concretarse, sería el primer encuentro trilateral entre los líderes de las tres principales potencias mundiales.

Kiev plantea acciones para detener combates

Mientras Moscú puso sobre la mesa la posible reanudación del diálogo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso congelar el frente como primer paso hacia un alto al fuego. "Pienso que es esa la manera de terminar esta guerra", indicó para Fox News.

Además, el líder insistió en que Kiev participe directamente en cualquier negociación y rechazó que las potencias acuerden su futuro sin su intervención. En la misma línea, exigió garantías de seguridad de Washington y sus aliados europeos para evitar nuevas agresiones y ocupaciones dentro de su territorio. Según aseveró, esto quitaría temor a la población ucraniana.

Zelenski aprovechó para advertir que los servicios de comunicación satelitales Starlink y Starshield, operados por SpaceX, continúan limitados. Puntualmente, Ucrania había acusado a Estados Unidos de reducir deliberadamente la velocidad de Starshield, sistema relevante para las comunicaciones militares en el campo de batalla.

Al respecto, el presidente señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se comprometió a trabajar con su equipo para resolver la situación.