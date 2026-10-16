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Zelenski solicita a la Unión Europea US$ 78.000 millones para la guerra 2027 y obliga a reorganizar el presupuesto

Hasta el momento, el apoyo financiero para 2026 fue garantizado por los líderes europeos; sin embargo, en el caso del 2027 el apoyo conseguido es parcial.

Zelenski se mantiene en busca del respaldo europeo para la continuidad de la guerra contra Rusia en 2027. Foto: AFP.
Zelenski se mantiene en busca del respaldo europeo para la continuidad de la guerra contra Rusia en 2027. Foto: AFP.
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En medio de tensiones con Donald Trump, Volodímir Zelenski realizó una solicitud de 78.700 millones de dólares a la Unión Europea para asegurar el presupuesto para el conflicto bélico contra Rusia para 2027. "La guerra costará 155.000 millones de euros el año que viene", indicó el presidente ucraniano ante los jefes de Estado y de Gobierno del grupo europeo en Bruselas.

"Es una cifra realista. Y les pido que encuentren ese apoyo. Nos ayudará a contener a Rusia", agregó. Antes, el canciller alemán, Friedrich Merz, ya había hablado de la necesidad de aumentar de nuevo la financiación para poder apoyar de forma sostenible.

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El apoyo financiero para el 2026 ya fue garantizado por los líderes europeos, pero en el caso del próximo año el crédito solo está cubierto parcialmente. La aprobación habla de 90.000 millones de euros para el periodo 2026-2027, de los cuales unos 45.000 millones están destinados a 2027; sin embargo, esto no sería suficiente.

Según reporta NTN24, este nuevo panorama reavivó los llamamientos para que la UE utilice unos 200.000 millones de euros de activos congelados del banco central ruso para financiar a Kiev. No obstante, es improbable que esto se concrete ante la persistente oposición de Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de los fondos.

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Tensiones con Donald Trump

Fuera del contexto económico de la guerra, Zelenski parece haberse enemistado con un actor clave en su objetivo de prevalecer frente al Kremlin, Donald Trump. El presidente estadounidense calificó de vergonzosa la reanudación de ataques aéreos ucranianos contra las refinerías rusas. Además, indicó que le es más difícil trabajar con el líder ucraniano que con su par ruso.

Ante esto, el presidente ucraniano cuestionó los dichos de Trump tras un ataque ruso. "¡Mil! (drones) Pero la parte estadounidense afirma que es difícil hablar con Zelenski y que es menos difícil tratar con (Vladimir) Putin. Vamos, por favor", comentó.

Sin embargo, tras este primer cruce, el mandatario europeo renovó su postura pasando a una más cauta. Cuando fue consultado en Bruselas sobre su actual relación diplomática con su par estadounidense evitó dar críticas directas.

De acuerdo con lo relatado por AFP, un periodista le preguntó de manera directa si creía que Trump lo utilizaba como chivo expiatorio de cara a las elecciones de mitad de mandato que se darán en noviembre en Washington. Ante esto, Volodímir solo se limitó a sonreír y calificar este gesto como su respuesta.

Este criterio se da en una línea de cuidado puesto que, pese a las diferencias presidenciales, el ucraniano reveló que sus colaboradores están en conversaciones con el equipo negociador estadounidense y acordarán una futura reunión.

Bloque europeo

A diferencia del mediático distanciamiento americano, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, fue contundente al indicar que "no es momento" de retirar el apoyo a Ucrania y menos de aliviar las sanciones contra Rusia. A la par de estas declaraciones, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reforzó la posición de no quitar la penalidad.

Además del fuerte europeo, Zelenski mantuvo reuniones con otras personalidades internacionales en su llegada a Bélgica. Según AFP, en una conversación que mantuvo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le explicó la importancia de reabastecer a Kiev de misiles interceptores y municiones.

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