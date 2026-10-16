María Corina Machado denuncia que Estados Unidos la excluyó de las negociaciones en Venezuela

María Corina Machado denunció su exclusión de las negociaciones en Caracas y planea volver a Venezuela para movilizar a sus seguidores ante futuras elecciones

María Corina Machado denunció su exclusión de las negociaciones en Caracas y planea volver a Venezuela para movilizar a sus seguidores ante futuras elecciones AFP

María Corina Machado denunció que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que mantienen en Caracas el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición. En una entrevista con The New York Times, realizada en Panamá, la ganadora del Nobel de la Paz aseguró que regresará a su país con la finalidad de movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

El Departamento de Estado estadounidense sostuvo que el partido de la dirigente, Vente Venezuela, recibió una invitación para participar en las conversaciones. Además, una portavoz afirmó que Machado tiene derecho a entrar en territorio venezolano cuando quiera. La opositora, sin embargo, lleva meses fuera del país y aseguró que varios intentos recientes de regresar fueron bloqueados.

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La exclusión se produce después de que el presidente Donald Trump descartara a Machado como sucesora de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y respaldara a Rodríguez como mandataria interina. Pese a las diferencias con Washington, la dirigente aseveró que confía en que la Administración estadounidense mantenga su objetivo de promover una transición democrática.

Machado cuestiona a socio petrolero Betancourt

Machado además criticó al empresario Alejandro Betancourt, vinculado a un acuerdo con el Gobierno de Trump en la gestión de cerca de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas. La dirigente cuestionó su trayectoria en el sector energético y rechazó la posibilidad de establecer una relación comercial con él si llegara a asumir el poder.

"Uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente", afirmó Machado al referirse al empresario, beneficiario de contratos energéticos. Según un auditor independiente venezolano citado por The New York Times, Betancourt acumuló una fortuna mediante contratos sin licitación para plantas eléctricas que implicaban sobrecostes destinados a entidades estatales.

Pese a sus objeciones, la opositora aseguró que respetará los acuerdos petroleros vigentes si cumplen con la legislación nacional. "Quiero ser muy clara ahora: si estos contratos que se están firmando, estos acuerdos que se están firmando, cumplen con la ley venezolana, serán respetados", declaró. También sostuvo que el país necesita "seguridad, estabilidad y legitimidad" para atraer nuevas inversiones.

Propone comisión de verdad y rendición de cuentas

La dirigente planteó que los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. En este sentido, propuso crear una comisión de la verdad independiente que recopile testimonios de las víctimas y establezca medidas de reparación. Después, los tribunales determinarían las responsabilidades penales correspondientes.

"La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo", manifestó Machado, quien señaló que la Constitución venezolana y los tratados internacionales contemplan delitos que no admiten amnistía ni perdón. No precisó si Delcy Rodríguez debería cumplir una pena de prisión, aunque defendió que los responsables respondan por sus actos.

La opositora también afirmó que existen alternativas que permitan facilitar una salida política. En ese contexto, aludió a los procesos judiciales abiertos en Estados Unidos contra integrantes del antiguo Gobierno venezolano como un factor que podría influir en las decisiones de quienes permanecen en el poder.

Capriles alerta por posible extensión del Gobierno

Por su parte, el diputado opositor Henrique Capriles advirtió que Delcy Rodríguez podría buscar mecanismos que logren prolongar su mandato interino hasta 2030 y evitar elecciones anticipadas. El dirigente cuestionó que la presidenta encargada haya mencionado ese año durante una intervención ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"Yo creo que quienes están en el poder están buscando cualquier vía, cualquier manera para seguir pedaleando esto, y ellos, sin duda alguna, lo que quieren es llegar al 2030", declaró Capriles ante la prensa. A su juicio, la Constitución establece que la ausencia del presidente obliga a convocar elecciones y que la primera votación pendiente debe ser la presidencial.

El parlamentario también reclamó avances en la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y en la renovación del Consejo Nacional Electoral. Advirtió que la falta de garantías institucionales podría poner en riesgo los resultados de futuros comicios.

Capriles interpretó el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, como un posible incentivo enfocado en aquellos que quieran participar en las negociaciones. Washington no ha anunciado una fecha en la cual se realizarán las elecciones, aunque Delcy Rodríguez y su hermano han asegurado que habrá comicios dentro del periodo establecido por la Constitución.