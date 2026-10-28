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Boca Juniors - River Plate: fecha, hora y canal de TV para ver el Superclásico del fútbol argentino

Los equipos de Boca Juniors y River Plate se verán las caras en el estadio La Bombonera en el partido más atractivo de la jornada en la Superliga Argentina.

Boca Juniors y River Plate se enfretan en La Bombonera. Foto: Boca Juniors/River Plate/composición LR
Boca Juniors y River Plate se enfretan en La Bombonera. Foto: Boca Juniors/River Plate/composición LR
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Boca Juniors y River Plate protagonizarán una nueva edición del superclásico del fútbol argentino. El cuadro ‘xeneize’ recibirá a los ‘Millonarios’ en La Bombonera en busca de un triunfo que lo mantenga en los primeros lugares de la tabla. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena llegan a este duelo tras vencer por 1-0 a Independiente en calidad de visita.

Por el lado de River Plate, también superó por la mínima a Racing Club en la jornada anterior. Un dato a tener en cuenta es que el equipo dirigido por Leonardo Ponzio no vence de visita a Boca Juniors desde el 2024.

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¿Cuándo juega Boca Juniors - River Plate?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 1 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 57.000 espectadores.

¿A qué hora juega Boca Juniors - River Plate?

El encuentro inicia desde la 1.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.
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¿En qué canal ver Boca Juniors - River Plate?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Boca Juniors vs River Plate por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto del Superclásico argentino.

Pronósticos para el partido Boca Juniors - River Plate

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Boca Juniors sobre River Plate.

  • Betsson: gana Boca Juniors (2,32), empate (3,00), gana River Plate (3,45)
  • Betano: gana Boca Juniors (2,27), empate (3,15), gana River Plate (3,40)
  • Caliente: gana Boca Juniors (2,24), empate (3,15), gana River Plate (3,40)
  • Bet365: gana Boca Juniors (2,20), empate (3,10), gana River Plate (3,30)
  • 1XBet: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,09), gana River Plate (3,53)
  • Doradobet: gana Boca Juniors (2,22), empate (3,10), gana River Plate (3,60).

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