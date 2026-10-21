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Sociedad

El Niño podría alcanzar una fuerza sin precedentes a fines de 2026, advierte organismo de la ONU

La Organización Meteorológica Mundial prevé que las temperaturas superficiales del Pacífico tropical alcancen hasta 3,8 °C por encima del promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027. El organismo alertó sobre mayores riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo en distintas regiones del mundo.

Organización Meteorológica Mundial advierte sobre intensidad sin precedentes de El Niño en próximos meses
Organización Meteorológica Mundial advierte sobre intensidad sin precedentes de El Niño en próximos mesesFoto: composición LR
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El actual fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes en cuatro décadas de registros y llegar a su punto máximo hacia diciembre de 2026, advirtió este miércoles 21 de octubre la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas. Sus efectos sobre los patrones climáticos podrían prolongarse mucho después de ese periodo.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico tropical podrían situarse hasta 3,8 °C por encima del promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Según el nuevo pronóstico climático estacional de la organización, este escenario alteraría los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas partes del planeta.

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"El actual episodio de El Niño podría ser sin precedentes en intensidad, literalmente fuera de las escalas de monitoreo que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas", afirmó Saulo durante una conferencia de prensa junto con Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia.

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El Niño elevaría los riesgos de inundaciones y sequías

La OMM advirtió que un episodio intenso de El Niño puede provocar lluvias torrenciales e inundaciones en algunas regiones, sequías severas en otras y un aumento de las temperaturas en amplias zonas del mundo. El organismo también alertó que los fenómenos meteorológicos extremos podrían multiplicarse a medida que el evento se intensifique.

El pronóstico identifica distintos riesgos regionales. En África oriental, existe una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal durante la temporada de octubre a diciembre, lo que incrementaría la preocupación por las inundaciones. En el sur de África, en cambio, se esperan condiciones más secas desde noviembre, con posibles efectos sobre los cultivos, la disponibilidad de agua y los medios de subsistencia.

En el sudeste asiático, las temperaturas más elevadas y la reducción de las precipitaciones aumentarían la exposición al calor y la presión sobre la agricultura y los recursos hídricos. La OMM también advirtió sobre un mayor riesgo de incendios forestales y contaminación del aire por humo.

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En el continente americano, el organismo prevé más precipitaciones en el noroeste de Estados Unidos y en zonas del sur de Sudamérica. Norteamérica y el norte del Caribe también podrían registrar lluvias por encima de los valores habituales. En contraste, algunas zonas de Centroamérica, el sur del Caribe y la Amazonía enfrentarían un mayor riesgo de sequía.

La organización precisó que sus proyecciones corresponden a tendencias climáticas estacionales y no anticipan eventos específicos. Por ello, destacó la importancia de los pronósticos regionales y nacionales para determinar dónde y cuándo deben ejecutarse las medidas de preparación.

La ONU pide medidas urgentes para proteger a las poblaciones vulnerables

Ante este panorama, Saulo sostuvo que los países todavía cuentan con un margen para prepararse y reducir las consecuencias humanitarias del fenómeno. Sin embargo, advirtió que ese plazo no estará disponible indefinidamente.

"No podemos detener El Niño. Pero podemos prevenir muchas de sus peores consecuencias humanas", señaló la secretaria general de la OMM, quien pidió una respuesta coordinada para proteger a las comunidades más expuestas.

El organismo remarcó que los efectos del fenómeno podrían agravar las necesidades de las poblaciones que ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad, como refugiados, personas desplazadas y comunidades que viven en zonas de conflicto. En estos lugares, las condiciones de vivienda y el acceso al agua, el saneamiento y los servicios de salud ya soportan una fuerte presión.

La OMM trabaja con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y otros organismos internacionales para convertir los pronósticos climáticos en decisiones operativas. Ambas entidades hicieron un llamado conjunto a adoptar medidas anticipatorias urgentes y coordinadas, con el objetivo de reducir los riesgos antes de que las condiciones meteorológicas extremas provoquen nuevas emergencias.

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