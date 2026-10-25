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Astrónomos afirman que el cielo de “La noche estrellada” de Vincent van Gogh se inspiró en un evento celestial de 1889

Muy pocos cielos nocturnos vistos desde el sur de Francia durante el verano de ese año coincidirían con la escena del lienzo de Van Gogh.

"La noche estrellada" de Van Gogh representa el cielo del 22 de julio de 1889. Foto: Wikimedia
"La noche estrellada" de Van Gogh representa el cielo del 22 de julio de 1889. Foto: Wikimedia
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Durante décadas, historiadores del arte han considerado que 'La noche estrellada', una de las obras más famosas de Vincent van Gogh, fue pintada a mediados de junio de 1889. Ahora, un equipo de astrónomos de Corea del Sur plantea que el cielo representado en el cuadro podría corresponder al que el artista observó antes del amanecer del 22 de julio de 1889 desde Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia.

El estudio, publicado en Scientific Reports, comparó la disposición de los cuerpos celestes que aparecen en la pintura con las posiciones que tenían en el cielo durante diferentes noches de junio y julio de aquel año. Los investigadores sostienen que la coincidencia más clara aparece cuando se consideran la Luna, Venus y el cúmulo de las Híades.

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Las estrellas de Van Gogh podrían corresponder a las Híades

El equipo, dirigido por Elijah Jeong-hyun Kim, investigador de astronomía y director ejecutivo de la empresa surcoreana SLLAB, recreó mediante programas astronómicos el cielo que podía observarse desde los alrededores del lugar donde Van Gogh se encontraba internado.

Una figura que compara el cielo nocturno del 22 de julio de 1989 con la pintura La noche estrellada de Vincent van Gogh. Foto: Scientific Reports

Una figura que compara el cielo nocturno del 22 de julio de 1989 con la pintura La noche estrellada de Vincent van Gogh. Foto: Scientific Reports

La investigación encontró que las Híades, un cúmulo de estrellas situado en la constelación de Tauro y reconocible por su característica forma de V, encajan mejor con la disposición de las estrellas centrales del cuadro que otras propuestas anteriores. Los investigadores también tuvieron en cuenta que Van Gogh no tenía por qué representar los astros con su tamaño o inclinación reales.

“Un pintor no dibuja las estrellas con su tamaño u orientación reales. Un cúmulo estelar en el lienzo puede ser más grande o más pequeño que en la realidad, y estar ligeramente inclinado”, explicó Kim a la CNN.

El análisis permitió comparar la forma general de las estrellas sin depender de su posición exacta, tamaño o rotación. Según los investigadores, las posiciones relativas conservan la estructura básica de las Híades, lo que sugiere que Van Gogh pudo trasladar al lienzo una disposición que había observado y después modificarla con su estilo.

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El 22 de julio reúne varias coincidencias

Según el estudio, durante las primeras horas del 22 de julio de 1889, la Luna tenía una forma similar a la representada por Van Gogh y aparecía en una posición elevada, mientras Venus se encontraba más abajo. Entre ambos cuerpos estaba el cúmulo de las Híades.

Investigadores compararon la disposición de cúmulos estelares con la pintura de Van Gogh. Foto: Scientific Reports

Investigadores compararon la disposición de cúmulos estelares con la pintura de Van Gogh. Foto: Scientific Reports

La propuesta entra en conflicto con la datación tradicional. Una carta que Van Gogh escribió a su hermano Theo alrededor del 18 de junio menciona que había realizado “un nuevo estudio de un cielo estrellado”, una referencia que ha sido utilizada para situar la creación de 'La noche estrellada' en junio.

Sin embargo, los investigadores señalan que en aquella fecha la Luna parecía casi llena y que las condiciones del cielo no coincidirían tan bien con las representadas en la pintura. También revisaron cartas originales y registros meteorológicos para cuestionar la idea de que una crisis de salud sufrida por Van Gogh a mediados de julio le habría impedido pintar durante las semanas posteriores.

“Lo que proponemos es la posibilidad de que Vincent concibiera la idea en junio y completara la pintura después del 22 de julio”, plantea Kim.

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Una hipótesis que todavía genera dudas

La propuesta no ha convencido a todos los especialistas. Un portavoz del Museo Van Gogh señaló que el artista “no estaba preocupado por las semejanzas exactas” y que las posiciones de los cuerpos celestes representados no constituyen una base fiable para fechar la obra.

El físico José Luis Aragón, que no participó en la investigación, consideró que la fecha de julio debe verse como una hipótesis. “Lo que me parece más convincente es el mensaje más amplio: la pintura no es pura fantasía. Van Gogh observaba el cielo real con mucha atención”, afirmó.

El estudio tampoco puede determinar cuándo comenzó exactamente el artista a trabajar en el lienzo, ni si combinó observaciones realizadas durante varias noches. Además, los registros meteorológicos del siglo XIX son menos precisos que los actuales.

Por ello, el 22 de julio de 1889 no queda establecido como una fecha definitiva. La investigación plantea, más bien, que detrás del cielo turbulento y brillante de 'La noche estrellada' pudo existir una observación astronómica real, transformada por la mirada artística de Van Gogh.

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