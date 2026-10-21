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Rusia construye un enorme sistema de radar cerca de Polonia que le permitirá ver hasta 3.000 kilómetros dentro de Europa

Este nuevo sistema de vigilancia, rodeado por vallas y antenas, aumenta el control sobre actividades en la zona, en especial frente a la OTAN.

Una instalación de radar está siendo construida por Rusia en la región de Kaliningrado. Foto: Iceye
Una instalación de radar está siendo construida por Rusia en la región de Kaliningrado. Foto: Iceye
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Rusia refuerza sus capacidades militares en la región del mar Báltico con nuevas instalaciones de vigilancia, sistemas de defensa y equipos destinados a la guerra electrónica. Imágenes satelitales analizadas por la empresa finlandesa Iceye, dedicada a la observación de la Tierra, muestran la construcción de un enorme radar en Gwardeisk, en la región de Kaliningrado, cerca de Polonia.

La instalación cuenta con tres filas de antenas de más de 500 metros de longitud cada una, dispuestas en forma de estrella y rodeadas por una doble valla, según el medio alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. Se trata de un radar de sobrehorizonte (OTH), un sistema que puede detectar aeronaves y misiles situados entre unos 900 y 3.000 kilómetros de distancia. Su alcance incluiría países como Alemania, Francia y Reino Unido.

Una región de importancia para la vigilancia rusa

Kaliningrado se encuentra separado del resto del territorio ruso y tiene una posición estratégica frente a los países de la OTAN. Desde allí, Rusia también mantiene sistemas de defensa aérea y de misiles, además de una base de la Flota del Báltico.

Campos de antenas de más de 500 metros de longitud: el radar de largo alcance (OTH) en la región de Kaliningrado, a finales de agosto. Foto: Iceye

Campos de antenas de más de 500 metros de longitud: el radar de largo alcance (OTH) en la región de Kaliningrado, a finales de agosto. Foto: Iceye

Según Iceye, la región se está convirtiendo también en un punto importante para las tareas de vigilancia y guerra electrónica. La empresa identifica más de 20 instalaciones relacionadas con estas capacidades en Kaliningrado, mientras que otras continúan en construcción, como el nuevo radar OTH y una gran estructura circular de antenas cerca de Cherniájovsk.

"En conjunto, ofrecen a Rusia una gran variedad de posibilidades para vigilar las actividades en toda la región, desde interceptar comunicaciones satelitales hasta detectar movimientos de aeronaves y misiles balísticos", señala un informe de Iceye sobre la situación de seguridad en el Báltico, cuyo contenido fue revisado por el medio alemán.

Las imágenes también muestran que Rusia está levantando nuevos cuarteles, depósitos y centros de entrenamiento en la región de Karelia y el distrito militar de Leningrado.

Satélites detectan movimientos militares y navales

Iceye utiliza pequeños satélites equipados con radares de apertura sintética (SAR), capaces de obtener imágenes incluso durante la noche o cuando las condiciones meteorológicas son adversas. Aunque la empresa nació con el objetivo de observar cambios en las masas de hielo y estudiar desastres naturales, la demanda militar ha crecido considerablemente.

Detectan movimiento de la flota rusa. Foto: Iceye

Detectan movimiento de la flota rusa. Foto: Iceye

La compañía afirma que actualmente produce un satélite por semana y que espera duplicar esa capacidad el próximo año. Además, utiliza inteligencia artificial para analizar las imágenes y seguir durante largos periodos los movimientos de barcos y aeronaves.

Esta vigilancia permite identificar, por ejemplo, cuándo un buque se comporta de manera diferente a sus patrones habituales. En el puerto de Baltijsk, la empresa finlandesa puede reconstruir cuándo determinados barcos llegan y salen, además de diferenciar entre embarcaciones militares y comerciales.

Rusia refuerza sus convoyes en el mar Báltico

Las imágenes también permiten seguir los movimientos de la llamada flota en la sombra, utilizada por Rusia para transportar una parte importante de sus exportaciones de petróleo. Muchos de estos barcos cambian con frecuencia de nombre, bandera, operador y propietario, lo que dificulta su seguimiento.

Además, detectaron convoyes en los que barcos militares escoltan embarcaciones que transportan presuntamente material militar. Uno de los casos mencionados es el carguero Sparta, que viajó desde Baltijsk hasta Tartus, en Siria, entre agosto y octubre. Durante el recorrido fue acompañado por varios buques rusos.

El barco indicó inicialmente Port Said, en Egipto, como destino, pero apagó su sistema de identificación automática (AIS) cerca de Gibraltar y continuó hacia Siria. Este tipo de embarcaciones son conocidas como “dark vessels” o “barcos oscuros”. Sin embargo, aunque dejan de transmitir su ubicación, las imágenes satelitales permiten reconstruir sus desplazamientos.

La expansión de estas capacidades ocurre mientras aumentan las tensiones en el Báltico, donde se han registrado daños a cables, interferencias de navegación, sobrevuelos de drones y ciberataques.

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