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Cultural

El 38° Festival de Cine Europeo de Lima proyectará más de 30 películas gratis en 23 sedes y sorteará un pasaje a Europa

El embajador de Irlanda, Colum Hatchell, explica cómo el cine y la música pueden fortalecer los vínculos con Perú y adelanta su interés en explorar intercambios entre ambas industrias audiovisuales.

Irlanda preside esta edición del festival y buscará fortalecer la conexión cultural con Perú.
Irlanda preside esta edición del festival y buscará fortalecer la conexión cultural con Perú. | Foto: Festival de Cine europeo de Lima
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El 38° Festival de Cine Europeo de Lima se realizará del 20 al 29 de octubre con 39 películas de 18 países y 95 funciones en 23 sedes, distribuidas entre Lima, Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo, Chiclayo e Iquitos. Todas las proyecciones serán gratuitas y los asistentes podrán participar en el sorteo de un pasaje a Europa.

Irlanda preside esta edición, que también contará con Ucrania y Perú como países invitados. La programación incluirá seis secciones oficiales y cuatro premios, entre ellos el de Mejor Largometraje Documental, una categoría que se incorpora por primera vez al certamen.

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Irlanda busca acercar su cultura al público peruano

Para Colum Hatchell, embajador de Irlanda para Perú y Chile, presidir el festival representa una oportunidad para estrechar los vínculos entre ambas naciones a través del arte. "Queremos usar la cultura como un puente para vincularnos, para mostrarnos abiertos al mundo y especialmente estamos abiertos a fortalecer nuestros vínculos con Perú", afirmó para La República.

El diplomático destacó que las películas permiten compartir valores que considera fundamentales para la sociedad irlandesa: la comunidad, la creatividad y la transformación. Según explicó, ambos países han atravesado periodos difíciles que han reforzado la importancia de la solidaridad y la conexión con otras sociedades. "Espero que un toque de estos valores sea transmitido a los peruanos mirando esas películas", señaló para este diario.

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Música, memoria e identidad en el cine irlandés

La programación incluye un ciclo de seis largometrajes musicales que exploran la identidad y la memoria del país celta. Entre las producciones figuran 'Nothing compares', sobre la cantante Sinéad O’Connor, y 'Sing Street: este es tu momento'. También se presentará 'Kneecap', una película sobre un grupo de raperos de Irlanda del Norte que utiliza el gaélico, lengua propia del país.

Hatchell recomendó especialmente estas producciones por su capacidad para mostrar distintas facetas de la sociedad irlandesa. Sobre Kneecap, destacó que ofrece "un comentario superinteresante sobre la sociedad en Irlanda del Norte" y que muestra "otro aspecto muy moderno, muy abierto de la cultura irlandesa". El festival también presentará tres películas ucranianas relacionadas con la memoria colectiva, la resiliencia y la esperanza.

Cooperación cinematográfica entre Perú e Irlanda

El embajador señaló que el festival puede convertirse en un espacio para desarrollar vínculos entre las industrias audiovisuales de ambos países. Irlanda cuenta con experiencia en el sector cinematográfico y, especialmente, en la animación, un campo en el que Hatchell manifestó interés en explorar posibles intercambios con profesionales peruanos.

"Este festival como un espacio de encuentro, de cooperación, de desarrollo de vínculos entre las industrias en los dos países", sostuvo el diplomático. Aunque no anunció proyectos concretos, consideró que el encuentro permitirá conocer mejor los intereses del sector peruano y sentar las bases para futuras conversaciones.

Hatchell afirmó que su principal objetivo es acercar a las personas más allá de los vínculos diplomáticos. "Si podemos dar un impulso, dar ganas a peruanos de acercarse a Europa y que nosotros los europeos conozcamos un poquito más de Perú, podemos por los dos lados juntarnos y descubrir nuevas oportunidades de colaboración y de encuentro", concluyó.

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