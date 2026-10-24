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Israel desaloja entre 150 y 250 familias palestinas en Hebrón tras un ataque que dejó dos soldados muertos

A raíz de las tensiones, Netanyahu prometió una “gran sorpresa” y advirtió sobre medidas drásticas contra los palestinos. Las operaciones militares se podrían extender varios días, generando temor entre la población civil.

Soldados israelíes patrullan el puesto de control norte de Hebrón, en la Cisjordania ocupada.
Soldados israelíes patrullan el puesto de control norte de Hebrón, en la Cisjordania ocupada. | Foto: AFP
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El ejército israelí desalojó a numerosas familias palestinas de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, y continuó este sábado con sus operaciones militares en la zona, un día después de un ataque que dejó dos soldados israelíes muertos.

La Autoridad Palestina, amenazada el viernes por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con una "gran sorpresa", pidió a la comunidad internacional que ejerza una presión efectiva sobre Israel y vaya más allá de las simples "condenas".

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Ante "las crecientes amenazas de desplazamiento de población y destrucción, se necesita una acción internacional urgente", declaró el Ministerio palestino de Relaciones Exteriores, que reclamó "medidas concretas y disuasorias".

Entre 150 y 250 familias, según las estimaciones, fueron obligadas a abandonar sus hogares en Hebrón, la mayor ciudad de Cisjordania. La operación se produce a pocos días de las elecciones legislativas israelíes, en las que Netanyahu se juega su continuidad política.

El viernes, el jefe del Gobierno israelí anunció una importante operación militar en Cisjordania, horas después de que dos palestinos atacaran un puesto de control cerca de Hebrón. La ciudad es un punto especialmente sensible, pues cientos de colonos israelíes viven en medio de la población palestina.

En el barrio de Ein Dir Baha', situado entre dos colinas, varios edificios fueron marcados con una cruz para indicar que habían sido desalojados, según constataron periodistas de la AFP.

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Dos horas para marcharse

Según un reporte de la agencia de noticias AFP, las calles permanecían desiertas. No había habitantes en el exterior y solo circulaban vehículos militares israelíes, desplegados masivamente en la zona. En una vivienda situada sobre una colina ondeaba una bandera israelí.

Higazi Shawer al Tamimi, un comerciante de 70 años, contó que los soldados lo despertaron a la una de la madrugada y le ordenaron abandonar su casa. Al igual que sus vecinos, tuvo dos horas para preparar algunas maletas, recoger sus documentos y buscar un lugar donde refugiarse.

"Todo esto ocurre porque Benjamin Netanyahu quiere ganar" las elecciones con la "sangre de los palestinos", denunció. "Pero no iremos a ninguna parte", añadió a la agencia.

El gobernador de Hebrón, Khaled Dudin, estimó ante la AFP que un tercio de la ciudad estaba afectado por la operación. Según explicó, las incursiones comenzaron en el barrio de procedencia de los atacantes, pero no había garantías de que se limitaran a esa zona.

Dudin denunció un "castigo colectivo" contra civiles inocentes. Mientras el gobernador calculó en 150 el número de familias desplazadas, el alcalde de Hebrón, Yusef al Jababari, y el activista local Isa Amro elevaron la cifra a cerca de 250.

"Vamos a proporcionar alojamiento y ayuda a estas personas", aseguró el alcalde a la agencia internacional.

El ejército israelí afirmó que realiza "registros precisos, selectivos y exhaustivos" en el barrio de origen de los dos atacantes, quienes fueron abatidos tras el atentado. Según las autoridades militares, las operaciones podrían prolongarse varios días, como suele ocurrir después de ataques palestinos.

Sin embargo, Netanyahu anunció que prepara una intervención de mayor envergadura, "como no se ha visto desde la Guerra de los Seis Días" de 1967. El primer ministro enfrenta las elecciones legislativas del martes en un escenario político ajustado.

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Desmantelar la Autoridad Palestina

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, también candidato en los comicios, volvió a pedir el viernes la disolución de la Autoridad Palestina, pese a que no se han señalado indicios de que esta estuviera vinculada con el ataque.

En una entrevista con el canal I24, Netanyahu afirmó que prepara "una gran sorpresa" para la administración palestina. "Neutralizaré esa amenaza mediante medios que prefiero no detallar por ahora", declaró.

Las amenazas se producen en medio de una creciente tensión en Cisjordania, donde se han multiplicado las incursiones violentas de colonos israelíes contra habitantes palestinos. Según sus críticos, estos grupos se benefician de la tolerancia e incluso del respaldo del Gobierno israelí.

La organización israelí de derechos humanos Yesh Din contabilizó 672 incidentes en los 26 días anteriores. La mitad ocurrió durante la cosecha de aceitunas palestina, una temporada marcada tradicionalmente por episodios de violencia protagonizados por colonos.

Los últimos sondeos citados en el informe sitúan a Netanyahu en empate técnico con su principal rival, Gadi Eisenkot, exjefe del ejército y candidato centrista. Aunque también se opone a la creación de un Estado palestino, Eisenkot ha prometido actuar contra la violencia de los colonos.

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