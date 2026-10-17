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La ciudad más estrecha del mundo: apenas 30 metros de ancho, pero en ella China está construyendo rascacielos

Las edificaciones para departamentos superan los 20 pisos de altura, y algunas están situadas directamente sobre el río.

La ciudad más estrecha del mundo se encuentra en China. Foto: Captura/TF1 Info
La ciudad más estrecha del mundo se encuentra en China. Foto: Captura/TF1 Info
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Yanjin, una ciudad de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, en su punto más estrecho posee un espacio disponible para las construcciones que apenas alcanza los 30 metros. Rodeada por montañas y atravesada por el río Nanxi, esta localidad de aproximadamente 400.000 habitantes ha tenido que adaptar su crecimiento a un terreno que deja pocas posibilidades para expandirse.

La falta de espacio impulsó la construcción de edificios de gran altura, algunos con más de 20 pisos, en las estrechas franjas de terreno que quedan entre las laderas y el río. Incluso hay viviendas levantadas sobre estructuras de hormigón junto al agua. Sin embargo, las dificultades geográficas no solo condicionan dónde se construye, sino que también aumentan los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra.

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Casas construidas sobre pilares en la ciudad de Yanjin. Foto: Captura/TF1 Info

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¿Por qué Yanjin tiene solo 30 metros de ancho?

La ciudad se extiende a lo largo de un valle encajonado entre dos elevadas montañas, con el río Nanxi atravesando el espacio disponible. Esta disposición limita considerablemente el terreno que puede destinarse a viviendas, calles y otras infraestructuras.

Algunas viviendas se encuentran en zonas inestables. Foto: Captura/TF1 Info

Algunas viviendas se encuentran en zonas inestables. Foto: Captura/TF1 Info

En su punto más estrecho, la franja urbanizada es muy angosta, mientras que en las zonas más amplias alcanza aproximadamente los 300 metros. La diferencia entre ambos extremos evidencia las dificultades para distribuir una ciudad de esta magnitud en un territorio tan irregular.

A lo largo del valle discurren una carretera principal y vías ferroviarias, mientras que los edificios residenciales se concentran en las superficies disponibles junto al río y las montañas. Parte del ferrocarril atraviesa túneles excavados en las zonas montañosas. Aunque la calle central es relativamente plana, otros sectores tienen numerosas escaleras debido a los importantes desniveles.

Las dificultades también afectan a las poblaciones cercanas. Algunos habitantes de los asentamientos montañosos utilizan senderos estrechos junto a precipicios para llegar a los mercados de Yanjin. Algunas rutas discurren a casi 700 metros sobre el desnivel y carecen de barandillas de protección. Aun así, permiten reducir el trayecto hasta el mercado en unos 30 minutos respecto al viaje en automóvil.

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¿Cómo se están construyendo edificios de gran altura en una ciudad de tan solo 30 metros de ancho?

Ante la falta de terreno, la construcción en vertical se ha convertido en una alternativa para aprovechar el espacio disponible. En Yanjin se levantan edificios residenciales de varios pisos en las estrechas franjas que quedan entre las montañas y el río. Algunos superan las 20 plantas, lo que permite concentrar viviendas en superficies reducidas.

Una de las soluciones consiste en construir edificios sobre elevados pilares de hormigón, incluso en sectores situados directamente sobre el agua. Estas estructuras también buscan proteger las construcciones frente a las crecidas del río durante las inundaciones.

Sin embargo, el crecimiento urbano tiene límites. El centro antiguo dispone de muy poco espacio para nuevas edificaciones, mientras que las pendientes pronunciadas dificultan tanto la expansión como la remodelación de los barrios existentes. Por ello, los nuevos complejos residenciales se construyen fuera del núcleo histórico, donde hay más terreno disponible. En algunos sectores, incluso se nivelan partes de las laderas para facilitar las obras.

Las inundaciones recurrentes afectan especialmente a los barrios antiguos. Sumadas al riesgo de deslizamientos provocado por el relieve montañoso, estas condiciones han llevado a algunos residentes a abandonar sus viviendas y trasladarse a nuevos complejos habitacionales. Así, Yanjin continúa adaptándose a un entorno en el que cada espacio disponible resulta fundamental para su desarrollo.

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