Empresario chino reunió 1.000 botellas de licor de lujo y abrió un local de 3 pisos, pero hay un detalle inesperado: es alérgico al alcohol En octubre de 2026, Yunding inauguró Moutai House en Singapur. El lugar exhibe más de 300 etiquetas y una botella rara valorada en un millón de dólares singapurenses.

Shi Yunding, inversionista de 38 años, acumula casi 1,000 botellas de Moutai, el aguardiente más popular de China, inaugurando Moutai House en Singapur en octubre de 2026.

Shi Yunding, inversionista de 38 años, acumula casi 1,000 botellas de Moutai, el aguardiente más popular de China, inaugurando Moutai House en Singapur en octubre de 2026. Ilustración LR/Amrita Chandradas para CNN

El inversionista Shi Yunding, de 38 años, acumuló casi 1.000 unidades de Moutai, destilado prémium del baijiu, el aguardiente más consumido en el gigante asiático. En octubre de 2026 inauguró Moutai House, espacio de tres niveles en Singapur consagrado a la etiqueta que atesora desde hace más de diez años, reportó KIFI.

El ejecutivo, nombrado proveedor autorizado de Kweichow Moutai en marzo de 2025 tras trabajar en compraventa de insumos, padece alergia al etanol, detalló CNN. El comerciante explicó que superar unos 50 mililitros de ese licor le provoca disnea y exige cerca de tres horas para restablecerse.

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¿Cómo armó Shi Yunding casi mil botellas de Moutai sin beber alcohol?

Shi Yunding inició su acervo tras recibir un envase obsequiado y luego adquirió lanzamientos vinculados a hitos domésticos. Celebró la llegada de su descendiente con una edición "Año del Conejo" y suele seleccionar presentes para allegados desde ese repertorio.

Otro segmento abarca frascos con viejos sellos de entrada desde Singapur. Su objetivo contempla un ejemplar anual posterior a 1965, fecha en que el territorio se separó de Malasia, con apenas cinco periodos pendientes al momento de la charla.

Gran parte de esas ausencias pertenece a los años setenta. El descenso fabril durante la Revolución Cultural china limita el hallazgo de ciertos artículos, y "a veces es como jugar al bingo", declaró Shi a CNN sobre el reto de localizarlos.

¿Cómo funciona Moutai House en Singapur para dar a conocer este destilado chino?

En la planta baja de la emblemática Fullerton Waterboat House, una exhibición detalla las materias primas y los métodos de producción de Moutai. El recinto agrupa más de 300 etiquetas y exhibe en sus vitrinas un ejemplar de 1953 cedido por un particular, tasado en cerca de un millón de dólares singapurenses, de acuerdo con CNN.

La segunda altura acoge Imperial Treasure, comedor con capacidad para 45 comensales especializado en recetas de Guizhou y cocina de Huaiyang. Kenny Leung, director ejecutivo de la firma gastronómica, señaló a CNA Lifestyle que el aguardiente entra en ciertas recetas a través de procesos como el adobo y el hervor suave.

En la azotea opera Sohaus, terraza coctelera con 40 puestos frente a Marina Bay. El menú reúne ocho creaciones inéditas y ocho reinterpretaciones de tragos tradicionales basadas en el licor. Colin Chia, director ejecutivo de Nutmeg Collective, afirmó a CNA Lifestyle que la mixología brinda "una forma accesible de acercarse a la bebida" a los nuevos públicos.