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Los siete candidatos a liderar la ONU son vetados por el Consejo de Seguridad y se abre la posibilidad de nuevos nombres

Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi se destacan con votos favorables para suceder a António Guterres como secretario general de la ONU.

La posibilidad de elegir una mujer para el cargo sigue en discusión, aunque sin imposiciones. Foto: AFP.
La posibilidad de elegir una mujer para el cargo sigue en discusión, aunque sin imposiciones. Foto: AFP.
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Cuatro mujeres y tres hombres son los aspirantes a suceder al portugués António Guterres. Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi fueron los candidatos más votados en el intento por designar al próximo secretario general de la ONU, pero al igual que los otros cuatro postulantes, ninguno se libró de la negativa de al menos dos de las cinco grandes potencias del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, conviene indicar que la mejor puntuada de esta consulta informal es Grynspan, quien contó con nueve votos de apoyo y que ya fue victoriosa en anteriores rondas. En esta oportunidad, en las consultas, los cinco miembros permanentes utilizaron papeletas de colores para identificar sus vetos, mientras los no permanentes siguieron con las papeletas sin distinción.

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La costarricense es seguida de cerca por la guyanesa Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi, cada uno con ocho votos de apoyo y dos vetos de las grandes potencias.

Cabe explicar que, pese a que un candidato pueda obtener los nueve votos necesarios de los 15 que integran el Consejo de Seguridad, necesita evitar el veto de cualquiera de las cinco grandes potencias. Una vez superados ambos requisitos, su nombre se someterá a la Asamblea General, que reúne a todos los Estados miembros de la ONU, para su confirmación.

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Se vocean nuevos nombres a la lista

Este negativo panorama a tan poco para que concluya el periodo de Guterres (31 de diciembre) se plantea como el escenario ideal para que aparezcan nuevos nombres que intenten convencer a Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia, según apunta El País. La emiratí Lana Nusseibeh y el turco Feridun Sinirlioglu son algunos de los personajes señalados por el medio internacional.

Al respecto, el embajador de EE. UU. ante la ONU, Mike Waltz, mostró disposición a que se presenten más candidatos. "Tenemos que hacerlo bien. En eso nos estamos centrando, sin guiarnos necesariamente por plazos u otras limitaciones", añadió en referencia a la regla informal de rotación geográfica, según la cual ahora sería el turno de América Latina.

Por otra parte, respecto a la idea de que una mujer se convierta en la secretaria general del organismo, Waltz no se mostró inconforme, pero descartó el verse obligado a una elección femenina: "Necesitamos a la mejor persona para el puesto", aseveró.

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