El Senado de Brasil aprueba reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y sumar un segundo día de descanso

El Senado de Brasil aprobó una reforma constitucional que reduce el límite de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y establece un segundo día de descanso remunerado. La propuesta, que pone fin al esquema conocido como 6x1 —seis días de trabajo por uno libre—, mantiene los salarios y contempla una transición de 14 meses para aplicar los nuevos límites.

La iniciativa recibió 75 votos a favor y uno en contra en cada una de las dos rondas de votación celebradas el miércoles 14 de octubre. El único senador que rechazó el texto fue Hamilton Mourão, del partido Republicanos. La medida, impulsada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, es una de las principales propuestas laborales de su campaña para las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta se celebrará el 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Qué cambia para el trabajador y para la empresa?

La reforma establece una semana laboral de cinco días de trabajo y dos de descanso remunerado, sin disminución salarial. Uno de los días libres deberá ser preferiblemente el domingo. El cambio no entrará en vigor de inmediato, ya que los plazos comenzarán a contar desde la promulgación y publicación de la enmienda constitucional.

La transición contempla dos etapas. A los 60 días de su entrada en vigor, el límite máximo pasará de 44 a 42 horas semanales. Doce meses después de ese primer ajuste, el tope bajará a 40 horas. De este modo, el proceso completo abarcará 14 meses.

Para las empresas, el cambio exigirá revisar los turnos, la distribución de las tareas y la cantidad de empleados necesarios con el objetivo de mantener sus operaciones. Jorge Soares, abogado laboralista y socio de IW Melcheds Advogados, explicó que reducir las horas sin modificar los salarios elevará cerca de un 10% el costo de cada hora trabajada.

Algunas actividades continuas, como la salud, la seguridad, el transporte y la limpieza urbana, podrán establecer formas específicas de organización mediante convenios colectivos. La propuesta también contempla reglas particulares destinadas a los trabajadores subcontratados por la administración pública y prevé disposiciones complementarias para microempresas y pequeños negocios.

Lula celebra victoria de las calles a 11 días del balotaje

El presidente Lula aplaudió la aprobación como un avance para los trabajadores y destacó el papel de las movilizaciones populares que reclamaron el fin del sistema 6x1. En un video publicado en sus redes sociales, agradeció tanto a quienes participaron en las protestas como a los senadores que respaldaron la iniciativa.

"No fue una victoria burocrática, fue una victoria que surgió de las calles y de un anhelo histórico del pueblo trabajador", afirmó el mandatario, quien antes de dedicarse a la política fue dirigente sindical.

La votación se produjo en un momento clave de la campaña presidencial. Lula busca revertir la ventaja que Flávio Bolsonaro obtuvo en la primera vuelta del 4 de octubre. Según los resultados citados en las fuentes, el candidato del Partido Liberal consiguió el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del actual presidente.

Una encuesta del instituto Quaest divulgada el 14 de octubre situó a Flávio Bolsonaro con el 46% de las intenciones de voto y a Lula con el 44%. La diferencia se encontraba dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Flávio Bolsonaro cambia de postura y vota a favor

Flávio Bolsonaro, que inicialmente había calificado la iniciativa de "oportunista", terminó por respaldarla tras las movilizaciones en distintas ciudades brasileñas. El senador defendió su cambio de posición al señalar que la propuesta respondía a una demanda extendida entre los empleadores.

"Estoy recorriendo Brasil, la mayoría de los trabajadores brasileños quieren el fin del 6x1, así que voy a votar a favor del fin del 6x1", declaró el último martes, un día antes de la votación.

El candidato opositor no estuvo presente en el hemiciclo, ya que participaba en actos de campaña en Porto Alegre, pero emitió su voto de forma telemática. Su decisión también facilitó el respaldo de otros senadores de la oposición, cuyos partidos dieron libertad de voto.

Desde el oficialismo, varios legisladores cuestionaron el giro y advirtieron sobre la posibilidad de que la medida pierda respaldo político en el futuro. Teresa Leitão, portavoz del Gobierno en el Senado, pidió mantener la vigilancia para evitar retrocesos.

Empresas advierten posible impacto laboral

La reducción de la jornada laboral ha generado objeciones entre representantes del sector empresarial. La Federación de Comercio de São Paulo prevé que el costo de la hora trabajada aumente un 22% y advierte sobre la posible pérdida de hasta 1,2 millones de empleos. Estas cifras corresponden a proyecciones contrarias a la reforma, no a efectos ya comprobados.

El senador Esperidião Amin, aliado de Flávio Bolsonaro, pidió coordinación con el sector empresarial con el fin de amortiguar las consecuencias económicas de la medida. Entre las preocupaciones figuran los gastos adicionales para cubrir turnos, la necesidad de contratar personal y los cambios en la organización de las empresas que operan todos los días de la semana.

Los defensores de la reforma sostienen que la reducción responde a una reivindicación histórica de los trabajadores. Según los sindicatos, alrededor de 22 millones de personas se beneficiarán del cambio. El senador Randolfe Rodrigues, del Partido de los Trabajadores, defendió la medida y afirmó que permitirá a Brasil acercarse a las condiciones laborales de naciones como Francia, Alemania, Finlandia, Australia, Noruega y Países Bajos.