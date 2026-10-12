Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

¿Keiko quiere ser Bukele? ¡Y se agarran de las mechas en el Senado! | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Mundo

Sinuano Día, resultado del lunes 12 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta

Resultados de día de la lotería Sinuano del lunes 12 de octubre en Colombia: consulta aquí el número ganador, el premio mayor y verifica si tu boleto fue el afortunado.

Sinuano Día, resultado del lunes 12 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta
Sinuano Día, resultado del lunes 12 de octubre de 2026: número ganador y La QuintaSinuano
Por
google iconLa República en Google

El resultado de Sinuano Día del lunes 12 de octubre de 2026 dejó como número ganador el (desde las 14:30 horas) y la Quinta fue el (desde las 14:30 horas). Consulta los resultados del chance colombiano y revisa las cifras del último sorteo para comprobar tu apuesta.

Resultado de Sinuano Día del 12 de octubre

Sinuano Día realiza su sorteo durante la jornada y da a conocer un número ganador de cuatro cifras junto con la Quinta. Una vez publicados los resultados oficiales, los jugadores pueden comparar los números con los registrados en su tiquete para verificar su apuesta.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.

AciertosPremio
4 cifras en orden4.500 veces al valor apostado
3 cifras en orden400 veces el valor apostado
2 cifras en orden50 veces el valor apostado
1 cifra en orden5 veces el valor apostado

Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.

¿Dónde se pueden comprar las apuestas del Sinuano?

Los tiquetes del Sinuano pueden adquirirse en puntos autorizados de chance distribuidos en distintas regiones de Colombia.

Asimismo, algunas redes habilitadas ofrecen canales digitales para realizar apuestas de manera segura y dentro del marco legal establecido en el país.

Antes de participar, verifica que el establecimiento esté autorizado para comercializar este tipo de sorteos.


Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Feriado por visita del papa León XIV: ministro de Trabajo espera pronunciamiento del Vaticano antes de anunciarlo

Temblor hoy en Perú, lunes 12 de octubre: epicentro y magnitud del último sismo registrado por IGP

Mundo

A los 77 años, Richard Gere eligió un pueblo de España para construir la casa de sus sueños, cerca del mar y rodeado de naturaleza

China sanciona a ministros de Paraguay y Belice por sus vínculos con Taiwán y lanza una advertencia a otros países

La aprobación de Kast cae en Chile y el 82% afirma que su Gobierno está por debajo de las expectativas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Chau a Fujimori tras altercado en el Senado y llamado a definir posiciones: "Enfrentar al pueblo con sus FF. AA. es un daño radical"

Jurados Electorales Especiales iniciaron este lunes 12 de octubre el recuento de votos en todo el país

Ahora Nación cuestiona a Fujimori por respaldar al ministro Astudillo: "Debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso"