¡Perú es campeón! Equipo de squash logra la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación peruana registra 28 medallas de oro en los Juegos Suramericanos 2026. Foto: IPD

La delegación peruana registra 28 medallas de oro en los Juegos Suramericanos 2026. Foto: IPD

La selección peruana masculina de squash se coronó campeona en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras derrotar 2-0 a Ecuador en la serie definitiva. El equipo principal estuvo conformado por Alonso Escudero, Diego Elías y Rafael Gálvez, y sumó además a Thiago Cabrejos como el cuarto integrante de este grupo que proyecta grandes resultados para los próximos Juegos Panamericanos.

Este nuevo logro reafirma el gran presente que afronta el squash peruano, pues hace algunos días Diego Elías ―número 3 del ranking mundial― conquistó la medalla de oro en individuales.

Perú campeón de squash en los Juegos Suramericanos

El camino al título se selló en dos partidos. En el primero, Escudero venció 3-1 a Javier Romo con parciales de 11-5, 6-11, 11-2 y 11-8. Posteriormente, Elías garantizó la medalla de oro al superar categóricamente a Álvaro Buenaño por 3-0 (11-6, 11-3 y 11-8), lo que dejó sin efecto la necesidad de disputar el último encuentro.

Perú inició su camino a la gloria en la fase de cuartos de final, eliminando a Guyana con un categórico 3-0. Posteriormente, la escuadra bicolor disputó una intensa semifinal contra Argentina, clasificándose con un ajustado marcador de 2-1.

Final de squas masculino por equipos en los Juegos Suramericanos. Foto: IPD

¿Cuántas medallas tiene Perú en los Juegos Suramericanos 2026?

La delegación peruana viene cosechando grandes resultados en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Hasta el momento, nuestros representantes acumulan 98 medallas (28 de oro, 31 de plata y 39 de bronce).

Además de mantenerse en el sexto lugar del medallero general, Perú consolidó su tercera mejor participación general en los ODESUR (Organización Deportiva Suramericana).