Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Jaime Quito cuestiona facultades a Keiko Fujimori y no descarta una eventual vacancia

Senador advierte desde Arequipa que el pedido de facultades es un grave riesgo para el país y que la vacancia es una opción que no se descarta.

Jaime Quito cuestiona facultades a Keiko Fujimori y no descarta una eventual vacancia
Jaime Quito cuestiona facultades a Keiko Fujimori y no descarta una eventual vacancia | Créditos: Mirelia Quispe / URPI-LRCréditos: Mirelia Quispe / URPI-LR
Por
google iconLa República en Google

El senador Jaime Quito indicó desde Arequipa que otorgar facultades legislativas a la presidenta Keiko Fujimori implicaría avalar un paquete con intereses ocultos. Sostuvo que la vacancia no es una figura prematura y cuestionó los resultados de los primeros meses de gestión. "No estamos viendo resultados dos meses ya van de gestión. Nos dijeron que iba a ver un orden pero muy por el contrario un desorden un caos un desastre de país con los que están continuando", expresó.

Además, Quito señaló que se trata de una de las herramientas de control político que tienen los diputados y senadores. "Nada es prematuro, son herramientas que tienen diputados y senadores para poder hacer el control político, interpelar, censurar y la vacancia de Keiko", declaró.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Keiko Fujimori es denunciada por presunta omisión al no vacar a procuradora con proceso penal activo

lr.pe

Respecto al pedido de facultades, indicó que habría otros intereses de fondo. "Lo que pretenden, sobre todo con la excusa de la seguridad ciudadana y el fenómeno de el Niño, es meter de contrabando todos los demás temas para que el Ejecutivo garantice privilegios a los que financiaron su campaña, entonces nosotros estamos planteando que no se les debería dar facultades", declaró.

Quito Sarmiento alertó que la ciudadanía no debe confundirse, pues, según sostuvo, tanto el tema de el Niño como el de seguridad pueden ser atendidos mediante decretos y otorgar las facultades estaría de más. Exigió que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no otorgue las facultades y que el pedido pase al archivo. Advirtió que, si bien en la Cámara de Diputados solo se aprueban los puntos de seguridad y el Niño, en la Cámara de Senadores podría modificarse el texto y terminar otorgándose la totalidad de las facultades, lo que calificó como un grave peligro para el país.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Florida utiliza conejos robot que imitan presas reales para atraer a las enormes pitones que invadieron los Everglades

Quebró su negocio a los 45 años y decidió recorrer el mundo a pie: caminó 75.000 kilómetros durante 11 años

A qué hora juega Alianza Lima vs CAV Esquimo EN VIVO HOY: sigue los partidos de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Política

Reniec corrigió el domicilio de 38,000 electores "golondrinos": Áncash concentra el 40% de los casos

Keiko Fujimori planea reunirse con Claudia Sheinbaum tras restablecer relaciones diplomáticas con México

Testigo confirma que venezolano Luis Obispo asesinó a “China Polo”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Reniec corrigió el domicilio de 38,000 electores "golondrinos": Áncash concentra el 40% de los casos

Keiko Fujimori planea reunirse con Claudia Sheinbaum tras restablecer relaciones diplomáticas con México

Testigo confirma que venezolano Luis Obispo asesinó a “China Polo”