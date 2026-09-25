Jaime Quito cuestiona facultades a Keiko Fujimori y no descarta una eventual vacancia

El senador Jaime Quito indicó desde Arequipa que otorgar facultades legislativas a la presidenta Keiko Fujimori implicaría avalar un paquete con intereses ocultos. Sostuvo que la vacancia no es una figura prematura y cuestionó los resultados de los primeros meses de gestión. "No estamos viendo resultados dos meses ya van de gestión. Nos dijeron que iba a ver un orden pero muy por el contrario un desorden un caos un desastre de país con los que están continuando", expresó.

Además, Quito señaló que se trata de una de las herramientas de control político que tienen los diputados y senadores. "Nada es prematuro, son herramientas que tienen diputados y senadores para poder hacer el control político, interpelar, censurar y la vacancia de Keiko", declaró.

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Respecto al pedido de facultades, indicó que habría otros intereses de fondo. "Lo que pretenden, sobre todo con la excusa de la seguridad ciudadana y el fenómeno de el Niño, es meter de contrabando todos los demás temas para que el Ejecutivo garantice privilegios a los que financiaron su campaña, entonces nosotros estamos planteando que no se les debería dar facultades", declaró.

Quito Sarmiento alertó que la ciudadanía no debe confundirse, pues, según sostuvo, tanto el tema de el Niño como el de seguridad pueden ser atendidos mediante decretos y otorgar las facultades estaría de más. Exigió que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no otorgue las facultades y que el pedido pase al archivo. Advirtió que, si bien en la Cámara de Diputados solo se aprueban los puntos de seguridad y el Niño, en la Cámara de Senadores podría modificarse el texto y terminar otorgándose la totalidad de las facultades, lo que calificó como un grave peligro para el país.