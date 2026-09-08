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Si tus pilas AA o AAA dejan de funcionar, no las tires todavía: este sencillo truco con una goma de borrar puede recuperarlas

El uso de la goma de borrar actúa como un abrasivo suave, eliminando grasa y oxidación de los contactos metálicos de las pilas, facilitando así el paso de corriente.

Si las pilas AA o AAA dejan de funcionar, puede deberse a suciedad o oxidación en los bornes metálicos.
Si las pilas AA o AAA dejan de funcionar, puede deberse a suciedad o oxidación en los bornes metálicos. | Foto: Magnific
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Si unas pilas AA o AAA dejan de funcionar de repente, es posible que el problema no esté en la cantidad de energía que todavía conservan. En algunos casos, la suciedad, la grasa o una ligera oxidación en los bornes metálicos pueden impedir que la corriente circule correctamente.

Antes de desecharlas, existe un sencillo truco casero que puede solucionar este problema y solo requiere un objeto que prácticamente todos tenemos en casa: una goma de borrar. Frotarla sobre los contactos metálicos puede eliminar parte de la suciedad acumulada y mejorar la conexión con el dispositivo.

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¿Para qué sirve frotar una goma de borrar en las pilas AA y AAA?

La goma de borrar puede actuar como un abrasivo suave sobre los bornes metálicos de las pilas. Al frotar cuidadosamente las superficies de contacto, se pueden retirar restos de suciedad, grasa y pequeñas capas de oxidación que dificultan el paso de la corriente eléctrica.

Esto puede ser especialmente útil cuando una pila todavía conserva carga, pero el dispositivo no consigue aprovecharla correctamente. El mismo principio puede ayudar cuando una pila recargable presenta problemas de contacto con los terminales de un cargador.

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¿Este truco realmente hace que las pilas vuelvan a funcionar?

Es importante aclarar que frotar una goma de borrar no recarga ni regenera una pila agotada. Lo que puede hacer es recuperar un contacto eléctrico que se había deteriorado por suciedad u oxidación, permitiendo que la energía que todavía queda en la batería llegue correctamente al aparato.

Para probarlo, basta con utilizar una goma limpia y frotar suavemente los polos positivo y negativo de la pila. Después, conviene retirar los residuos de goma con un paño seco antes de volver a colocarla, y nunca se debe intentar manipular una pila que presente fugas, hinchazón o daños visibles.

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