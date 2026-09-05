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Por qué recomiendan tirar café usado en el inodoro una vez por semana y qué efectos positivos puede tener en el baño

Este método complementa la limpieza habitual, aunque no sustituye el mantenimiento de tuberías. Los posos arrastran partículas ligeras durante el enjuague y son una alternativa práctica.

Los posos de café son un residuo común que, en lugar de desecharse, puede tener múltiples usos en el hogar.
Los posos de café son un residuo común que, en lugar de desecharse, puede tener múltiples usos en el hogar. | Foto: Magnific
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Los posos de café suelen terminar en la basura después de preparar una taza, pero este residuo cotidiano puede tener otros usos dentro del hogar. Una de las prácticas que ha ganado popularidad consiste en arrojar una pequeña cantidad al inodoro una vez por semana.

La idea se relaciona principalmente con sus propiedades para ayudar a controlar los malos olores y mantener una sensación de frescura en el baño. Aunque no reemplaza la limpieza habitual ni el mantenimiento de las tuberías, puede utilizarse como complemento dentro de la rutina doméstica.

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¿Por qué recomiendan tirar café usado en el inodoro?

Los posos de café conservan compuestos y un aroma característico que pueden contribuir a disimular y neutralizar ciertos malos olores. Por eso, algunas personas los incorporan a sus rutinas de limpieza como una alternativa sencilla para mantener el sanitario con un olor más agradable.

Además, su textura puede ayudar a arrastrar pequeñas partículas o residuos livianos durante el enjuague. Sin embargo, no debe considerarse un método para destapar tuberías ni una solución para acumulaciones importantes, ya que los posos también pueden acumularse si se utilizan en exceso.

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Los efectos positivos

Estos son los principales efectos que se atribuyen al uso ocasional de café usado en el baño:

  • Ayuda a neutralizar malos olores: puede contribuir a reducir temporalmente los olores desagradables del sanitario.
  • Aporta un aroma agradable: el olor característico del café puede mejorar la sensación ambiental del baño.
  • Aprovecha un residuo doméstico: permite reutilizar los posos en lugar de desecharlos inmediatamente.
  • Puede complementar la limpieza: se incorpora como un recurso adicional dentro de las tareas habituales de mantenimiento.
  • Contribuye a reducir residuos: reutilizar el café usado puede formar parte de prácticas domésticas orientadas a aprovechar mejor los residuos orgánicos.
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