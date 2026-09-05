El truco definitivo para eliminar el sarro de la ducha y recuperar la presión del agua en pocos minutos

Para eliminar el sarro, mezcla un litro de agua tibia con 2-3 cucharadas de ácido cítrico. | Foto: Magnific

Para eliminar el sarro, mezcla un litro de agua tibia con 2-3 cucharadas de ácido cítrico. | Foto: Magnific

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El paso del tiempo y el uso diario pueden hacer que el cabezal de la ducha acumule sarro y otros minerales presentes en el agua. Cuando estos residuos se depositan en los pequeños orificios, el chorro puede perder fuerza o comenzar a salir en distintas direcciones.

Sin embargo, existe un sencillo método de limpieza que puede ayudar a solucionar este problema sin necesidad de reemplazar la regadera. Se trata de utilizar ácido cítrico, un ingrediente con propiedades desincrustantes que permite ablandar y remover los depósitos de cal acumulados.

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El truco para eliminar el sarro de la ducha

Para aplicar este método, hay que preparar una mezcla con un litro de agua tibia y entre 2 y 3 cucharadas de ácido cítrico en polvo. El cabezal puede desmontarse y sumergirse completamente en esta solución durante aproximadamente 30 a 45 minutos.

Si la ducha es fija y no puede retirarse, también es posible colocar la mezcla dentro de una bolsa resistente y sujetarla alrededor del cabezal. Después del tiempo de espera, se recomienda frotar suavemente los orificios con un cepillo de dientes viejo para retirar los restos de sarro.

¿Cómo recuperar la presión y evitar que vuelva el sarro?

Una vez terminada la limpieza, es importante abrir el agua a máxima potencia durante aproximadamente un minuto. De esta manera, se pueden eliminar los residuos que hayan quedado en los conductos y comprobar si el flujo vuelve a ser uniforme.

Para prevenir nuevas acumulaciones, la información recomienda realizar esta limpieza al menos una vez al mes. También puede ser útil secar el cabezal después de cada baño, ya que esto reduce la humedad y dificulta que los minerales presentes en el agua se adhieran rápidamente a sus superficies.



