¿Por qué ningún país en la Tierra puede apropiarse de la Luna? Esta es la ley firmada en plena Guerra Fría que la impide

La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó en 1967 la creación del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que prohíbe la reclamación de la Luna. | Foto: AFP

La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó en 1967 la creación del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que prohíbe la reclamación de la Luna. | Foto: AFP

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La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevó a las dos superpotencias a competir por conquistar nuevos territorios fuera de la Tierra.

En plena Guerra Fría, mientras ambas naciones buscaban convertirse en la primera en llegar a la Luna, surgió la necesidad de establecer reglas para evitar que el espacio se transformara en un nuevo escenario de conflictos.

Por ello, en 1967 entró en vigor un tratado internacional que estableció que ningún país puede reclamar el satélite ni otros cuerpos celestes como parte de su territorio.

¿Cuál es el Tratado del Espacio Ultraterrestre que impide reclamar la Luna?

El tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, conocido como Tratado del Espacio Ultraterrestre, fue abierto a la firma en enero de 1967.

El acuerdo entró en vigor en octubre de ese mismo año y se convirtió en la base del derecho espacial internacional, al establecer principios para la exploración y utilización del espacio.

¿Qué establece el acuerdo sobre la luna?

Entre sus disposiciones más importantes se encuentra la prohibición de que un Estado se apropie de la Luna mediante una reivindicación de soberanía, ocupación o cualquier otro mecanismo.

El tratado también determina que el espacio ultraterrestre debe ser explorado y utilizado en beneficio e interés de todos los países, por lo que no puede convertirse en propiedad exclusiva de una nación.

Además, establece que la Luna y los demás cuerpos celestes deben utilizarse exclusivamente con fines pacíficos y prohíbe colocar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita o sobre estos cuerpos.

¿Qué ocurre si un país o empresa llega primero a un lugar de la Luna?

La prohibición de apropiación no significa que los países no puedan enviar misiones, construir instalaciones o explorar la superficie lunar dentro de los límites establecidos por el derecho espacial internacional.

De hecho, el Tratado del Espacio Ultraterrestre permite que todos los Estados exploren y utilicen libremente el espacio, siempre que sus actividades respeten las normas internacionales.

Esto adquiere especial importancia ante el creciente interés de países como China, India y Japón, además de empresas privadas que participan en nuevas misiones espaciales.

El marco jurídico también establece que los Estados deben evitar la contaminación perjudicial del espacio y de los cuerpos celestes, además de responder por los daños que puedan ocasionar sus objetos espaciales.

Por eso, aunque una nación o compañía pudiera ser la primera en llegar a una determinada zona de la Luna, no podría convertirla legalmente en territorio propio simplemente por ocuparla.