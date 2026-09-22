Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Mundo

La ONU denuncia que el régimen de Ortega mantiene a una treintena de personas en desaparición forzada en Nicaragua

Expertos de Naciones Unidas atribuyeron al aparato estatal de Nicaragua detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y muertes bajo custodia que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El grupo de expertos exigió al Gobierno de Daniel Ortega revelar el paradero de 29 personas desaparecidas
El grupo de expertos exigió al Gobierno de Daniel Ortega revelar el paradero de 29 personas desaparecidasAFP
google iconLa República en Google

La ONU denunció que 29 personas permanecen en paradero desconocido en Nicaragua tras haber sufrido desaparición forzada desde 2018. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos atribuyó al aparato estatal una serie de abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellos detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y muertes bajo custodia.

El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, documentó al menos 161 casos de desaparición forzada desde 2018. De ese total, 29 personas continúan desaparecidas. Los expertos reclamaron al Gobierno de Daniel Ortega información sobre su ubicación y una investigación de las muertes registradas en centros de detención.

Video destacado

LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Para el grupo, los casos muestran un patrón de abusos contra personas consideradas opositoras y una falta de investigaciones independientes sobre las circunstancias de sus muertes.

Puedes ver

Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su rancho en California para salvar un ecosistema único y ampliar un famoso sendero

lr.pe

Brooklyn Rivera: el caso que expone la crueldad estatal

Brooklyn Rivera, fundador y presidente del partido indígena YATAMA, fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Según el informe, agentes policiales ingresaron a su vivienda sin presentar una orden judicial ni de allanamiento.

Durante su reclusión, sus familiares no recibieron información suficiente sobre las razones de su detención ni sobre el lugar donde permanecía. El Grupo de Expertos señaló que Rivera pasó largos periodos en desaparición forzada, con visitas restringidas y condiciones de aislamiento.

Las autoridades anunciaron su muerte el 31 de mayo de 2026, después de casi tres años bajo custodia. Cuatro días antes habían difundido fotografías del dirigente en una cama hospitalaria. Los expertos cuestionaron la versión oficial y señalaron que el Estado no entregó la historia clínica completa ni permitió una autopsia independiente.

Reed Brody, miembro del grupo, afirmó que el Gobierno “quitó a Rivera su libertad, luego su salud y, por último, la vida”.

Puedes ver

China participa en la construcción del primer túnel submarino de América Latina: tendrá 870 metros bajo el agua y operaría desde 2031

lr.pe

Expertos denuncian torturas, persecución y falta de atención

El informe señala que ocho personas murieron bajo custodia estatal desde 2018. Entre ellas figuran Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Humberto Ortega, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Alberto Cárdenas, además de Rivera.

Los expertos documentaron problemas de acceso a medicamentos, tratamientos especializados, agua potable y alimentación adecuada. En el caso del dirigente miskito, también señalaron que padecía problemas respiratorios y necesitaba atención médica durante su reclusión.

Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, sostuvo que “un Estado que recurre a las desapariciones forzadas y permite que las personas mueran bajo custodia no cumple las normas mínimas de derechos humanos exigidas para una gobernanza democrática creíble”.

La ONU exige liberar detenidos

Los expertos pidieron al Gobierno de Nicaragua revelar el paradero de las personas desaparecidas, liberar a todos los detenidos por motivos políticos e investigar las muertes bajo custodia.

También exigieron devolver los restos de Rivera a su familia y a la comunidad miskita. El informe sostiene que la falta de investigaciones independientes favorece la continuidad de los abusos.

Tras la muerte del dirigente indígena, al menos seis familiares y dos personas cercanas a él fueron detenidos, según la documentación recopilada por Naciones Unidas. El grupo reclamó una investigación pública, independiente y transparente sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, martes 22 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 12 candidatos a la alcaldía de Lima

Temblor hoy en Perú: último sismo del martes 22 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Mundo

La presa que la URSS comenzó a construir en 1976 y que, casi 50 años después, podría superar a China como la más alta del mundo

China fabricó vagones cero kilómetro para este país de América Latina y hoy potencian el transporte de una de sus mayores exportaciones

Buscan voluntarios que hablen inglés para vivir gratis cerca de las Cataratas del Iguazú: trabajarán 25 horas semanales en un hostal

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 12 candidatos a la alcaldía de Lima

Comisión de Constitución no debatirá este martes pedido de facultades

Elio Riera a Carlos Bruce por incidente con pistola eléctrica: “Estoy cansado de políticos que gozan de electrocutar a sus asesores”