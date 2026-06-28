Arqueólogos submarinos descubren un ‘barco del infierno’ de la 2da Guerra Mundial: 1.200 prisioneros aún a bordo

El carguero japonés se hundió con más de 1.200 prisioneros de guerra en sus bodegas. Foto: Hellships Memorial Foundation

El carguero japonés se hundió con más de 1.200 prisioneros de guerra en sus bodegas. Foto: Hellships Memorial Foundation

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Durante más de 80 años permaneció oculto bajo las aguas frente a la isla de Luzón, en Filipinas. Ahora, un equipo de exploradores localizó los restos del Hofuku Maru, un carguero japonés hundido durante la Segunda Guerra Mundial que transportaba a más de 1.200 prisioneros de guerra aliados en condiciones inhumanas.

El hallazgo pone fin a décadas de dudas sobre el punto donde descansaba uno de los llamados 'barcos del infierno', embarcaciones utilizadas por el Imperio japonés para trasladar prisioneros entre campos de trabajo forzado sin ningún tipo de protección ni identificación.

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Un ataque que terminó en tragedia

El 21 de septiembre de 1944, el Hofuku Maru formaba parte de un convoy japonés que navegaba frente a la costa occidental de Luzón. En sus bodegas viajaban 1.289 prisioneros de guerra británicos y holandeses, muchos de ellos debilitados tras haber sido obligados a trabajar en el conocido Ferrocarril de la Muerte entre Birmania y Tailandia.

El Hofuku Maru En 1918 en el puerto de Kobe, en Japón. Foto: Archivo Federal de Alemania

Las condiciones dentro del carguero eran extremas. Los prisioneros permanecían hacinados, sin ventilación adecuada, con escasa comida y agua, además de carecer de instalaciones sanitarias. Como el barco no estaba identificado como transporte de prisioneros, fue considerado un objetivo militar por la aviación estadounidense.

Durante el ataque de la Fuerza de Tarea 38 de la Marina de Estados Unidos, un torpedo impactó directamente contra el casco del buque. La explosión partió la embarcación en dos, lo que provocó que se hundiera en menos de tres minutos.

Hasta 1.000 prisioneros quedaron atrapados en las bodegas, mientras que quienes consiguieron escapar y alcanzar la costa fueron nuevamente capturados por tropas japonesas. En total, 1.047 de los 1.289 prisioneros perdieron la vida.

El documento japonés que permitió resolver el misterio

Durante décadas, la ubicación exacta del naufragio permaneció desconocida debido a la existencia de registros incompletos, informes contradictorios y testimonios que no coincidían entre sí.

Fotogrametría del estado actual del carguero japonés. Foto: Hellships Memorial Foundation

El momento clave llegó en 2025, cuando el investigador John Duresky, colaborador de la Hellships Memorial Foundation, encontró un documento militar japonés digitalizado que había pasado desapercibido hasta entonces.

El archivo, elaborado por oficiales del buque insignia del convoy, incluía un mapa del ataque y una cronología detallada que situaba al Hofuku Maru como el segundo barco de la formación cuando recibió el impacto.

Al comparar esa información con el informe de combate del USS Bunker Hill, los investigadores concluyeron que los restos del barco debían encontrarse más de 50 kilómetros al sur del área en la que se había buscado durante décadas.

"Nos quedamos absolutamente pasmados al descubrir que fuentes japonesas tenían información sobre dónde atacaron al convoy y qué barcos fueron alcanzados", declaró Randy Anderson, presidente de la fundación. "Era la prueba definitiva".

Cinco inmersiones confirmaron la identidad del pecio

Con las nuevas coordenadas, un equipo integrado por el explorador televisivo Josh Gates, el especialista en imagen submarina Evan Kovacs y el arqueólogo marítimo Calvin Mires inició una expedición frente a la provincia filipina de Zambales.

Tras localizar el pecio mediante sonar a unos 50 metros de profundidad, los investigadores realizaron cinco inmersiones técnicas para documentar la zona.

Aunque parte de la estructura estaba cubierta por ceniza procedente de la erupción del volcán Pinatubo en 1991, el equipo consiguió obtener cientos de fotografías que permitieron crear un modelo tridimensional mediante fotogrametría.

El análisis confirmó que las dimensiones del casco, la ubicación de los mástiles y la distribución de las bodegas coincidían con los planos originales del Hofuku Maru. Además, el barco apareció fracturado en dos —o incluso en tres secciones, según algunos integrantes de la expedición—, tal como describían los relatos históricos sobre su hundimiento.

Una tumba de guerra protegida

Durante las inmersiones también fueron hallados restos humanos entre los escombros, lo que convierte oficialmente el sitio en una tumba de guerra protegida por convenios internacionales. Por este motivo, la ubicación exacta del naufragio no ha sido revelada.

Tras el descubrimiento, Países Bajos anunció que colaborará con otras naciones para rendir homenaje a las víctimas. Paralelamente, la Hellships Memorial Foundation iniciará la búsqueda de familiares de los fallecidos.

Aunque todavía quedan cinco 'barcos del infierno' sin localizar, el hallazgo del Hofuku Maru representa un paso importante para reconstruir uno de los episodios menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial y ofrecer, 80 años después, un espacio para recordar a las más de mil víctimas que nunca regresaron.