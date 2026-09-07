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En esta peculiar ciudad viven 6.000 personas a lo largo de una única calle de 9 kilómetros de longitud

Su historia se remonta al siglo XIV y su peculiar trazado urbano, adaptado a la actividad agrícola, la ha convertido en uno de los lugares más curiosos de Polonia.

Un pueblo de Polonia atrae a los turistas por su peculiar diseño. Foto: iStock
Un pueblo de Polonia atrae a los turistas por su peculiar diseño. Foto: iStock
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El pueblo de Suloszowa, en el sur de Polonia, está considerado uno de los pueblos más curiosos de Europa debido a su peculiar trazado urbano. Este, con aproximadamente 6.000 habitantes, se extiende a lo largo de una única carretera que tiene una longitud de 9 kilómetros, según información oficial del municipio.

Visto desde el aire, el pueblo aparece como una franja de tierra, flanqueada a ambos lados por campos de color verde y amarillo dorado. Debido a sus paisajes, Sułoszowa también es conocida como la 'Pequeña Toscana'.

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La forma se desarrolló para resolver problemas prácticos relacionados con la distribución de tierras y el acceso a los recursos. Foto: iStock

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Una ciudad adaptada al campo

En este modelo de asentamiento, cada casa se ubica justo detrás de una parcela familiar larga y estrecha. Esto permite a los residents acceder a sus cultivos directamente desde sus hogares. Esta estrategia de planificación, desarrollada hace siglos, simplifica la agricultura e integra las zonas residenciales y productivas.

Vida tradicional y naturaleza

Suloszowa destaca por conservar su estilo de vida tradicional, alejado del bullicio turístico. En el pueblo, los agricultores trabajan en los campos por las mañanas, y por las tardes, el humo que sale de las chimeneas y los aromas de la cocina local polaca siguen formando parte natural de la vida cotidiana.

El Parque Nacional de Ojcow, situado cerca del pueblo, es también una importante atracción turística de la región.

La historia de Suloszowa

La historia de Sułoszowa se remonta a la Edad Media. La primera mención del pueblo en documentos data del siglo XIV. Sin embargo, existen vestigios de asentamientos en la zona mucho más antiguos. Durante siglos, el pueblo se desarrolló a la sombra de las cercanas Ojców y Pieskowa Skała, situadas en una importante ruta comercial que conectaba Cracovia con el norte.

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