HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fredy López Mendoza, nuevo jefe de la PNP: "La Policía va a dar esa tranquilidad en algún momento"

Al ser consultado sobre la percepción de la ciudadanía frente a la inseguridad, el relevo de Óscar Arriola como comandante general de la Policía, dejó entrever que no habrá resultados inmediatos.

Nuevo comandante general de la PNP
Nuevo comandante general de la PNP
Escuchar
Resumen
Compartir

En su primera entrevista, el nuevo comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza —quien asumirá tras el pase al retiro de Óscar Arriola— señaló que espera que en algún momento la Policía les dé a la población tranquilidad que esperan.

Únete a nuestro canal de política y economía

“¿Usted cree que la ciudadanía se siente más tranquila hoy?”, preguntó la periodista Mónica Delata al nuevo jefe de la Policía. La respuesta de López Mendoza no auguró resultados inmediatos, pese a la crisis por inseguridad que azota al país.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SÍ ESTUVO EN GALA CON FERNANDO CERIMEDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Yo lo que creo en realidad, es que la Policía Nacional le va a dar una tranquilidad en algún momento. En algún momento el Estado peruano con sus autoridades: Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, que somos los que estamos combatiendo todos los días esa criminalidad, le va a dar la tranquilidad que todos deseamos”, señaló.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

LEER MÁS
Josué Gutierrez pide disculpas tras asegurar que cierre del Congreso subiría popularidad de Fujimori: "Causó incomodidad"

Josué Gutierrez pide disculpas tras asegurar que cierre del Congreso subiría popularidad de Fujimori: "Causó incomodidad"

LEER MÁS
Asesor de Keiko Fujimori sobre Fernando Cerimedo: “Lo he visto tres o cuatro veces...”

Asesor de Keiko Fujimori sobre Fernando Cerimedo: “Lo he visto tres o cuatro veces...”

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025