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En su primera entrevista, el nuevo comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza —quien asumirá tras el pase al retiro de Óscar Arriola— señaló que espera que en algún momento la Policía les dé a la población tranquilidad que esperan.

“¿Usted cree que la ciudadanía se siente más tranquila hoy?”, preguntó la periodista Mónica Delata al nuevo jefe de la Policía. La respuesta de López Mendoza no auguró resultados inmediatos, pese a la crisis por inseguridad que azota al país.

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“Yo lo que creo en realidad, es que la Policía Nacional le va a dar una tranquilidad en algún momento. En algún momento el Estado peruano con sus autoridades: Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, que somos los que estamos combatiendo todos los días esa criminalidad, le va a dar la tranquilidad que todos deseamos”, señaló.