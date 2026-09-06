Raúl Castro reaparece en un acto militar tras rumores sobre su salud y alerta sobre la crisis que vive Cuba
El expresidente cubano reapareció mientras la isla enfrenta una grave situación económica agravada por el bloqueo petrolero y las sanciones de Estados Unidos.
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El expresidente cubano Raúl Castro reapareció en un acto militar por el 65 aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior. La televisión estatal difundió imágenes donde se observa al general de 95 años con su uniforme verde olivo, caminando y conversando con la cúpula del Gobierno.
La presencia del líder histórico desmiente los rumores que circularon en medios sobre una hospitalización por accidente cerebrovascular. También asistieron el presidente Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y el coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder.
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Alerta sobre la crisis que vive Cuba
Durante la ceremonia, el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, leyó una carta escrita por Castro. El texto reconoció la labor de la Dirección de Seguridad Personal y recordó a los 32 cubanos fallecidos el 3 de enero durante la protección del expresidente venezolano Nicolás Maduro.
En la misiva, Castro advirtió sobre el panorama adverso para la isla. "La Revolución vive días difíciles bajo la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos que continúa empeñado en hacer desaparecer el ejemplo de Cuba en el mundo", afirmó. La referencia apunta a la crisis económica agravada desde enero por el bloqueo petrolero y las sanciones de Washington.
El exgobernante evitó pronunciar un discurso ante los oficiales reunidos. Prefirió que el general Álvarez Casas transmitiera su mensaje. Un poeta invitado al acto hizo alusión directa a los rumores con respecto a su muerte. "Miren bien, aquí está. Le guste o no al imperio, seguirá vivo", expresó.
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EE. UU. acusa a Castro por el derribo de avionetas
La reaparición ocurre semanas después de que el Departamento de Justicia acusara formalmente a Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El expediente incluye 7 cargos, entre ellos conspiración para asesinar y destrucción de aeronaves. 4 ciudadanos estadounidenses murieron en el incidente.
El fiscal general interino Todd Blanche declaró que "no se puede permitir que las naciones y sus líderes ataquen a estadounidenses, los maten y queden impunes". La Habana rechazó la imputación y la calificó de maniobra política sin fundamento legal. El gobierno de Díaz-Canel sostiene que las aeronaves fueron derribadas en legítima defensa.
A pesar de la tensión judicial, existen conversaciones bilaterales entre ambos países. El coronel Rodríguez Castro participa como interlocutor en esas negociaciones con Washington. La acusación contra su abuelo y las charlas diplomáticas conviven en un escenario marcado por la presión estadounidense y la escasez interna.