Nayib Bukele desmiente transferencia de la reserva de Bitcoin de El Salvador a privados en acuerdo con el FMI

El mandatario reafirmó que los 618 millones de dólares en reservas de Bitcoin permanecen protegidos. Foto: AFP.

El mandatario reafirmó que los 618 millones de dólares en reservas de Bitcoin permanecen protegidos. Foto: AFP.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó que la Reserva Estratégica de Bitcoin del país haya sido transferida a manos privadas y aseguró que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se refiere a la estructura accionaria de Chivo, no a los criptoactivos nacionales.

La aclaración surgió tras la difusión de versiones que interpretaron como un traspaso de las reservas la referencia del organismo internacional a la transferencia de la propiedad mayoritaria y el control operativo de la billetera estatal a un operador privado.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA: ¿CÓMO SABER SI NECESITAS UNA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El mandatario sostuvo así que los activos que conforman la reserva, valorados en unos 618 millones de dólares, permanecen fuera de esa operación. La controversia se originó luego de que el FMI detallara los cambios realizados en Chivo dentro de la revisión del programa financiero acordado con San Salvador.

En su comunicado, el Fondo indicó que "la participación pública en la billetera Chivo se ha reducido sustancialmente y continúan los esfuerzos para mejorar la transparencia de las tenencias de bitcoin".

También precisó que "la propiedad mayoritaria y el control operativo han sido transferidos a un operador privado, mientras que el gobierno ha mantenido una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes".

El acuerdo entre el FMI y El Salvador

El episodio ocurre mientras avanza el programa crediticio por 1.400 millones de dólares negociado entre El Salvador y el organismo multilateral. Como parte de los compromisos asumidos, la administración salvadoreña redujo el papel oficial de la criptomoneda y, en enero de 2025, eliminó su condición de moneda de curso legal.

La nueva revisión del acuerdo contempla además cerca de 140 millones de dólares en financiamiento adicional. Para habilitar esos recursos, el país tuvo que acreditar que las adquisiciones recientes de bitcoin no fueron realizadas con fondos públicos, sino mediante donaciones privadas.

"En adelante, no se prevé una acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas", estableció el organismo.

Bukele aprovechó la discusión para resaltar otros resultados incluidos en la evaluación del FMI. Entre ellos mencionó el superávit fiscal primario, un crecimiento económico superior al previsto y la reducción de la pobreza, avances que atribuyó a la mejora de la seguridad, la confianza de los inversionistas y una mayor eficiencia de los servicios públicos.