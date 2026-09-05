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Buscan a 14 militares tras explosiones en cuartel de Bolivia que dejan dos muertos y más de 80 heridos

El presidente boliviano instruyó una investigación sobre el incidente, y la Fiscalía abrió un expediente por homicidio culposo y otros delitos relacionados con la explosión.

Las detonaciones ocurrieron en el Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar'. Foto: AFP.
Las detonaciones ocurrieron en el Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar'. Foto: AFP.
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Catorce uniformados permanecen desaparecidos tras las dos explosiones ocurridas en un recinto militar de Viacha, Bolivia, que dejaron dos muertos y más de 80 heridos. Entre las personas que aún no han sido localizadas hay un sargento primero y 13 jóvenes de entre 18 y 19 años que cumplen el servicio militar obligatorio.

El comandante del Regimiento Bolívar, Antonio Amaru, confirmó que los equipos de emergencia mantienen las labores para encontrar a quienes permanecen bajo paradero desconocido. Además, aclaró que la nómina difundida corresponde exclusivamente a personas no localizadas y que ninguna de ellas puede ser considerada fallecida mientras no exista una confirmación oficial.

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Las detonaciones ocurrieron en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar', ubicado en Viacha, a unos 35 kilómetros de La Paz. La fuerza de la segunda explosión también provocó daños en viviendas cercanas, derribó árboles y afectó postes del servicio eléctrico.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que la primera detonación "habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico" almacenado en el lugar. Poco después ocurrió una segunda explosión de mayor magnitud.

"La causa y el material involucrado en esta segunda explosión todavía están siendo determinados por los equipos especializados y por la investigación correspondiente", explicó Justiniano.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad alrededor del recinto debido a los daños ocasionados por la onda expansiva. Unas 25 familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas y serán acogidas en la Escuela Militar de Música del Ejército mientras se determina si existen condiciones para regresar.

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Heridos fueron enviados a la capital

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, cuestionó la capacidad hospitalaria del municipio para responder a una emergencia de esta magnitud. "No hay un pinche (simple) hospital de segundo nivel para dar soporte a esto", manifestó entre sollozos.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos de La Paz y El Alto. Paralelamente, las autoridades trabajan en la recuperación del suministro eléctrico en las zonas donde la infraestructura resultó dañada.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, expresó solidaridad con las víctimas y sus familiares, y aseguró que la atención de los afectados constituye la prioridad inmediata del Estado.

"He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan", afirmó.

La Fiscalía Departamental de La Paz abrió una investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos.

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