Paraguay afronta una crisis médica: 300 especialistas renunciarán tras huelga sin acuerdo con el Gobierno

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Cerca de 300 médicos especialistas del sistema público de Paraguay adelantaron que presentarán sus renuncias ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La medida se produce después de una huelga de cinco días que terminó sin acuerdos con el Gobierno de Santiago Peña, a quien reclaman un salario de 8 millones de guaraníes (US$1352) para cargos de 12 horas, el nombramiento de miles de contratados y la provisión de medicamentos e insumos básicos. La asamblea del gremio evaluará nuevas medidas de presión el próximo domingo.

Las renuncias afectan a varios centros asistenciales, entre ellos el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu y el Hospital de Trauma. Además, se sumaron especialistas del Hospital Nacional de Itauguá, uno de los principales del país. Los gremios advierten que la cifra podría elevarse hasta 600 médicos durante esta semana. En tanto, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos, Rossana González, confirmó que la dimisión dejará sin profesionales a la totalidad de cirugía pediátrica.

TE RECOMENDAMOS CÉSAR HILDEBRANDT Y SU CONTUNDENTE RESPUESTA A AMIGO DE KEIKO, DAMIÁN VALENZUELA | LA VERDAD A FONDO

“Esto no es contra nuestros pacientes, pero el Gobierno tiene que entender que llegamos a un punto límite de insostenibilidad, donde prácticamente el salario que están pagando hoy no cubre ni el transporte para ir a trabajar”, declaró González.

Directores y jefes ponen sus cargos a disposición

La crisis se extendió a los niveles de conducción hospitalaria. El director general del Hospital Nacional de Itauguá, Miguel Ferreira, anunció que deja su cargo a disposición del Ministerio de Salud. Lo mismo hicieron el director médico y los líderes de todos los departamentos y servicios, unas 100 personas en total.

Ferreira explicó que sin los jefes de área no podía ejercer su función correctamente. El doctor Luis Meza, vocero de los departamentos, advirtió que si no ven predisposición del Gobierno a querer resolver el conflicto, los directores y jefes también presentarán renuncias definitivas.

“Nos vemos sobrepasados, tenemos más pacientes de lo que podemos manejar y eso representa una situación riesgosa para pacientes y médicos”, afirmó Meza. El Hospital Nacional arrastra además una falta de reposición de cargos por jubilaciones, con pedidos de contratación que llevan años sin respuesta.

Pacientes denuncian muertes por falta de insumos

En esta misma línea, organizaciones de pacientes oncológicos se movilizaron frente al Hospital Nacional con el fin de visibilizar la falta de insumos y equipos. María Estela Galeano, de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama, describió la situación con crudeza.

“Nos estamos encadenando por las rejas para poder recibir un medicamento y poder vivir un día más con nuestras familias”, relató al medio ABC Digital. Asimismo, criticó que, mientras los pacientes esperan por estudios, se suspenden cirugías por falta de recursos.

Galeano señaló que en el Hospital Nacional no hay mamógrafo ni tomógrafos disponibles y que las ecografías tienen turnos hasta enero. “Basta de muertes por ser pobres. Estamos cansados y es lamentable que nuestro presidente le haga más caso al Rally”, manifestó.

La jefa de Terapia Intensiva Pediátrica, Norma Ruíz, confirmó que los médicos compran insumos con su propio dinero para así poder atender urgencias. Mencionó jeringas que el personal adquiere por 5.000 guaraníes (US$0.85), mientras el ministerio las registra a 1.500. (US$0.25) “Si no tenemos la mortalidad tan elevada, no es por el Ministerio, es por nosotros”, sostuvo.

PUEDES VER: Nepal busca supervivientes tras el deslave que deja más de 900 muertos y miles de personas desaparecidas

El Congreso pide diálogo y una nueva propuesta

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, admitió su preocupación por la salida de especialistas en áreas críticas. Dijo que la huelga generó una pérdida importante en la capacidad del Ministerio de Salud para prestar servicios.

Latorre hizo un llamado a instalar un proceso de diálogo con los gremios. “Hay que buscar en qué lugar se puede cortar la grasa”, opinó. También reveló que el Ministerio de Salud trabaja en una nueva propuesta que permita acercar posiciones con los médicos.

El ministro de Economía, Óscar Lovera, había asegurado que resulta imposible financiar el reajuste del 76% que exigen los profesionales. La ministra de Salud, María Teresa Barán, planteó una carrera sanitaria con mejoras graduales, pero los médicos consideraron la propuesta insuficiente.