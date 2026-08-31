Golpe de la naturaleza en América Latina: Colombia y Venezuela, los más afectados por terremotos

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Durante 2026, América Latina volvió a recordar una verdad que la geología conoce desde hace millones de años: la región se asienta sobre un territorio sísmicamente activo. Sin embargo, pocas veces esa advertencia se había convertido, en tan poco tiempo, en una sucesión de tragedias de semejante escala.

En Venezuela, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el país con apenas 38 segundos de diferencia el 24 de junio. En Colombia, un terremoto de magnitud 7,4 golpeó el occidente del país el 10 de agosto.

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Pero detrás de las cifras que dejaron estos desastres existe una diferencia fundamental: un terremoto no mata únicamente por su magnitud. La profundidad, la distancia respecto de las ciudades, el tipo de suelo, la topografía, la calidad de las construcciones y el cumplimiento de las normas sismorresistentes pueden convertir una fuerte sacudida en una catástrofe.

A las 18:00 del 24 de junio —22:00 en Venezuela— se registró un terremoto de magnitud 7,2. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó su epicentro a 23 kilómetros al noreste de San Felipe, en Yaracuy, y revisó su profundidad hasta situarla en unos 20 kilómetros. Apenas 38 segundos después llegó el segundo golpe: un sismo de magnitud 7,5, localizado a unos 28 kilómetros al sureste de Yumare y a solo 10 kilómetros de profundidad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) confirmó que la secuencia sísmica afectó al centro-norte del país y que más de 712.000 personas vivían en municipios expuestos a las mayores intensidades. La Guaira fue el territorio más golpeado, particularmente sectores como Catia La Mar y Caraballeda. También se registraron daños importantes en el Distrito Capital y en los estados de Miranda, Carabobo, Yaracuy y Aragua.

Dos meses después, el balance continúa creciendo. Según el último reporte oficial venezolano, difundido el 24 de agosto, se contabilizan 6.509 fallecidos, 6.462 personas rescatadas con vida y 226.696 atendidas en hospitales. La evaluación de viviendas, por su parte, alcanzó 60.785 inmuebles: 35.545 fueron considerados habitables, 14.239 quedaron con restricciones de uso y 11.001 fueron clasificados como de alto riesgo.

El Banco Mundial estimó en US$19.600 millones los daños directos provocados por los terremotos de junio. El 47 % correspondió a edificios residenciales, el 27 % a infraestructura y el 26 % a edificaciones no residenciales. La Guaira y el Distrito Capital concentraron aproximadamente la mitad de las pérdidas.

En Colombia, el terremoto de magnitud 7,4 Mw tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad cercana a los 103 kilómetros. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que se trató del mayor terremoto registrado en el país durante el siglo XXI. En los primeros minutos se contabilizaron 18 réplicas, pero la secuencia continuó durante las semanas posteriores.

El movimiento se sintió mucho más allá de Chocó. Según el SGC, los primeros reportes señalaron que fue percibido en 16 departamentos. Posteriormente, el informe técnico incorporado al decreto de emergencia nacional registró que el movimiento había sido reportado en 30 departamentos. Hasta el 19 de agosto se contabilizaron 393 réplicas.

Al 24 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 331 fallecidos, 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas, con 361.353 personas afectadas en 494 municipios. También se contabilizaban 31.540 viviendas destruidas y 178.555 averiadas, además de 603 edificios colapsados.

Deficiencias que sumaron al colapso

Las dimensiones de ambos desastres obligan a mirar más allá de la magnitud de los terremotos. Uno de los factores que puede agravar sus consecuencias es el suelo sobre el que se levantan las ciudades.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) advierte que determinados tipos de suelo pueden amplificar las ondas sísmicas, mientras que las pendientes y otras características geológicas pueden aumentar la posibilidad de deslizamientos, licuación y otros efectos secundarios.

En el caso del terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, estas condiciones resultan especialmente relevantes. El territorio combina fuertes pendientes, lluvias y zonas susceptibles a movimientos en masa, factores que pueden intensificar los efectos de un terremoto incluso después de que haya terminado la sacudida principal.

El SGC señala que los efectos de un terremoto pueden incluir “licuación, corrimiento lateral, deslizamientos y amplificación topográfica”. El suelo, por tanto, no causa el terremoto, pero sí puede determinar cuánto se amplifican sus consecuencias.

Una situación similar se presenta en La Guaira y el litoral central de Venezuela, donde la combinación de condiciones geológicas, topografía montañosa y urbanización incrementa la vulnerabilidad frente a los terremotos. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) mantiene entre sus líneas de trabajo la geoingeniería, la geología de terremotos y la ingeniería sísmica, precisamente porque las características del subsuelo son determinantes para evaluar el riesgo.

Perú enfrenta el mismo desafío. En Lima y Callao, estudios del Instituto Geofísico del Perú (IGP) han encontrado que sectores de Villa El Salvador y parte de Chorrillos presentan arenas eólicas y suelos de relleno donde, ante un terremoto, pueden producirse amplificación de ondas, asentamientos y, bajo determinadas condiciones, licuación del suelo. El litoral de Ventanilla y Callao también presenta sectores que requieren especial atención.

Y el caso peruano no es hipotético. En Chimbote, el IGP identificó capas superficiales de varios metros con velocidades sísmicas bajas, correspondientes a suelos blandos y muy blandos. Son características que pueden modificar la forma en que las ondas sísmicas se propagan y, con ello, la intensidad del movimiento que experimentan las construcciones.

Educación sísmica

Los terremotos de Venezuela y Colombia vuelven a poner una pregunta sobre la mesa: ¿Qué debe hacerse antes de construir para evitar que un terremoto termine convertido en una tragedia?

La respuesta comienza mucho antes de levantar una columna. En Colombia, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 establece requisitos técnicos y científicos obligatorios para las edificaciones. El Ministerio de Vivienda recuerda que su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional.

La normativa considera, entre otros factores, la amenaza sísmica, las características del terreno, el sistema estructural y las condiciones particulares de cada construcción. Además, incorpora las lecciones de terremotos anteriores, especialmente las dejadas por el sismo de 1999 en el Eje Cafetero, y contempla disposiciones para intervenir edificaciones antiguas de acuerdo con la norma bajo la cual fueron construidas.

En Venezuela, la protección se sustenta en la norma COVENIN 1756 para edificaciones sismorresistentes, elaborada con participación de FUNVISIS. La normativa contempla el diseño de las estructuras a partir de la amenaza sísmica y de las características tanto de la edificación como del terreno. También se señala que su objetivo es reducir los daños y preservar vidas durante un terremoto.

La experiencia de Armenia demuestra por qué estas reglas pueden marcar una diferencia.

El terremoto del 25 de enero de 1999 produjo graves daños en Armenia y Pereira. Después de la tragedia, la reconstrucción incorporó estudios de amenaza y zonificación sismogeotécnica. Años más tarde, el Decreto 926 de 2010, mediante el cual se adoptó la NSR-10, reconoció que las experiencias del terremoto de 1999 habían servido para actualizar las exigencias de construcción sismorresistente.

Durante el terremoto colombiano de agosto de 2026, Armenia también registró afectaciones. Sin embargo, la Alcaldía destacó que la intensidad de los daños fue menor y la relacionó con el reforzamiento sismorresistente realizado después de 1999.

La lección es clara: no basta con construir bajo una norma. Es necesario estudiar el suelo, diseñar correctamente, supervisar la ejecución, mantener las estructuras y reforzar las edificaciones antiguas.

Armenia demuestra que una ciudad no puede impedir que ocurra un terremoto. Lo que sí puede hacer es reducir considerablemente sus consecuencias cuando convierte una tragedia anterior en conocimiento, estudios, normas y mejores construcciones.