El turismo religioso se intensifica en América Latina ante la llegada del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El anuncio de la próxima gira apostólica del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú —programada del 6 al 17 de noviembre de 2026— volvió a poner en primer plano el impacto económico y cultural del turismo religioso en América Latina y el Caribe, una industria que moviliza anualmente a unos 80 millones de personas en la región.

El viaje, confirmado por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, será el más extenso del pontífice desde su elección hace poco más de un año. La gira iniciará en Uruguay (del 6 al 8 de noviembre), continuará en Argentina (del 8 al 11) y culminará en Perú (del 11 al 17), abarcando un total de diez ciudades.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE HOJA DE COCA: ¿QUÉ PUEDE REVELAR SOBRE TU FUTURO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Solo en Perú, la llegada del pontífice —nacido en EE. UU., pero nacionalizado peruano tras décadas de labor misionera y su desempeño como obispo de Chiclayo— podría movilizar hasta 1,5 millones de visitantes entre nacionales y extranjeros, según estimaciones de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). Las ciudades incluidas en su itinerario peruano son Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

PUEDES VER: Nepal busca supervivientes tras el deslave que deja más de 900 muertos y miles de personas desaparecidas

Las diez principales referencias de fe en la región

Según cifras recopiladas por la RMTR y divulgadas por ACI Prensa, la fe católica mueve a más de 400 millones de peregrinos al año en todo el mundo. En América Latina, los diez santuarios y templos de mayor afluencia son:

Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe (México; 20 millones de visitantes anuales).

Santuario de Nuestra Señora Aparecida (Brasil; 12 millones de visitas anuales).

Santuario de Nuestra Señora de Luján (Argentina; 10 millones millones de visitas anuales).

Santuario y Monasterio de Las Nazarenas (Perú; 5 millones millones de visitas anuales).

Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (Colombia; 4 millones millones de visitas anuales).

Basílica de Nuestra Señora del Rosario (Guatemala; 3,5 millones millones de visitas anuales).

Santuario de Nuestra Señora de El Quinche (Ecuador; 2,5 millones millones de visitas anuales).

Basílica de Nuestra Señora de Coromoto (Venezuela; 2 millones millones de visitas anuales).

Santuario de la Virgen de Lo Vásquez (Chile; 1,5 millones millones de visitas anuales).

Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia (Rep. Dominicana; 1,5 millones millones de visitas anuales).

Un itinerario de significado histórico y político

La gira del pontífice salda compromisos pendientes en la región. En Uruguay —primer destino del viaje, con paradas en Montevideo, Paysandú y Florida— se tratará de la primera visita de un papa en casi cuatro décadas, tras las realizadas por Juan Pablo II en 1987 y 1988. Entre las actividades previstas en la capital figura un acto multitudinario en el Estadio Centenario.

En Argentina, el pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, calificó la llegada como un "acontecimiento histórico" y confirmó la creación de un equipo interministerial para coordinar la logística. La visita se concretará tras la audiencia oficial que León XIV sostuvo en mayo de 2025 con el presidente Javier Milei.

El tramo final en Perú representará el retorno del Santo Padre a la nación donde sirvió como misionero en Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo, antes de ser nombrado por el papa Francisco como prefecto del Dicasterio para los Obispos en 2023.