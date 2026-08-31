Ataque con coche bomba contra comandancia policial en México deja 7 heridos y causa un operativo en Ojocaliente

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Un atentado con coche bomba perpetrado la noche del domingo 30 de agosto de 2026 frente a la comandancia de policía del municipio de Ojocaliente, en el estado de Zacatecas, dejó un saldo inicial de siete personas heridas —seis civiles y un agente policial—, además de cuantiosos daños materiales en inmuebles y vehículos cercanos.

La explosión ocurrió en medio de las celebraciones de la fiesta patronal del pueblo, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas de emergencia, entre ellas la suspensión del inicio de clases en las escuelas locales, programado para este lunes 31.

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Cabe indicar que, la localidad atacada es estratégica dentro de Zacatecas por su posición geográfica, al ser un estado que conecta el centro con el norte y oeste de México y que alberga rutas clave para el trasiego de drogas.

Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno de Zacatecas, confirmó la naturaleza del ataque a través de publicaciones oficiales en Facebook. "El explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la comandancia e inmuebles que se encuentran en las inmediaciones", informó el funcionario, quien aseguró que la situación se encontraba "bajo control".

La onda expansiva provocó daños en viviendas aledañas, dejó 11 vehículos particulares dañados y afectó a dos patrullas oficiales. Ante el riesgo de nuevos incidentes, un equipo militar especializado en el manejo de explosivos acudió al lugar para resguardar el perímetro y descartar la presencia de otros artefactos sin detonar.

Escalada de violencia en la región

Este evento representa el tercer ataque registrado con artefactos explosivos en Zacatecas en menos de una semana, de acuerdo con los registros de la agencia AFP en la zona.

El estado, con una población de 1,6 millones de habitantes, parecía haber dejado atrás sus periodos más violentos, caracterizados por matanzas a manos del crimen organizado y desplazamientos forzados de comunidades.

Sin embargo, el clima de inseguridad volvió a intensificarse el pasado mes de julio, cuando se hallaron cinco cuerpos colgados de un puente en la población de Pozo de Gamboa, ubicada a unos 75 kilómetros de Ojocaliente. Entre las víctimas de aquel suceso se encontraban un exalcalde, servidores públicos y empresarios locales.