China construye más de 80 plataformas cerca de sus silos nucleares: imágenes satelitales revelan la expansión militar

Imágenes satelitales analizadas por Reuters revelan que China expande su infraestructura militar en Xinjiang. | Foto: Reuters

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Nuevas imágenes satelitales analizadas por Reuters muestran que China avanza con una amplia expansión de infraestructura militar en una zona desértica del noroeste del país, muy cerca del campo de silos nucleares de Hami. El hallazgo volvió a poner el foco internacional sobre el crecimiento del programa nuclear chino y su estrategia de defensa de largo alcance.

Según el reporte, en el área fueron identificadas más de 80 plataformas, búnkeres reforzados, caminos de conexión e instalaciones de forma octogonal que podrían cumplir funciones militares estratégicas. Especialistas consideran que este despliegue podría estar vinculado con la protección de su capacidad de respuesta nuclear frente a un eventual ataque.

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Se han identificado más de 80 plataformas, búnkeres y caminos en Xinjiang, con estructuras octogonales que podrían tener funciones estratégicas para la defensa nuclear de China.

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¿Qué muestran las imágenes satelitales sobre la nueva infraestructura militar china?

Las estructuras fueron detectadas en una región remota del este de Xinjiang, donde el país asiático ya cuenta con silos destinados al almacenamiento y lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. Las imágenes muestran plataformas distribuidas en grandes extensiones del desierto, conectadas por caminos de tierra y posibles redes subterráneas de comunicación.

Además, el análisis reveló la presencia de tres instalaciones octogonales construidas durante los últimos años. Estas áreas incluyen alojamiento para personal, zonas de vehículos pesados, búnkeres blindados, espacios de almacenamiento militar, aeródromos y conexiones ferroviarias. Analistas de seguridad también observaron actividad reciente con vehículos militares, campamentos temporales y posibles sistemas de defensa aérea desplegados alrededor del complejo.

¿Por qué preocupa a analistas internacionales el crecimiento del complejo nuclear?

Expertos consultados por Reuters sostienen que la infraestructura podría reforzar la llamada “capacidad de segundo ataque” de China, es decir, la posibilidad de responder con armamento nuclear incluso después de haber recibido un primer ataque enemigo.

Aunque el Ministerio de Defensa chino no respondió oficialmente sobre el uso específico de estas instalaciones, distintos analistas creen que también podrían estar relacionadas con comunicaciones satelitales, guerra electrónica, centros de mando y sistemas de control vinculados a fuerzas nucleares terrestres.

El crecimiento del complejo coincide con estimaciones del Pentágono que proyectan que China podría alcanzar unas 1.000 ojivas nucleares hacia 2030, en medio del aumento de tensiones geopolíticas con Estados Unidos y del escenario cada vez más sensible en torno a Taiwán.